Alpe Adria Cup/Österreich Florist 2026: Internationale Floristik-Elite trifft sich in Graz

Wien (OTS) -

Von 1. bis 4. Oktober 2026 wird Graz zum internationalen Treffpunkt der Floristikbranche: Im Rahmen der Grazer Herbstmesse findet im Messecongress Graz der Alpe Adria Cup/Österreich Florist 2026 statt. 22 der besten FloristInnen aus Österreich, Großbritannien, Italien, der Ukraine, Lettland, Deutschland, Kroatien, Estland und Rumänien stellen sich einer international besetzten Jury. Das Publikum erwartet ein florales Spektakel mit mehr als 50.000 Blumen und Werkstücken, die handwerkliches Können, Kreativität und zeitgenössische Floristik verbinden.

„Colors of Change – Courage Blooms“

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht das Motto „Colors of Change – Courage Blooms“. Die TeilnehmerInnen setzen sich in ihren Arbeiten mit Veränderung, Mut und Neuanfang auseinander und übersetzen diese Themen in ihre florale Gestaltung. Dabei sind nicht nur innovative Gestaltungsideen und ein Gespür für Farben und Formen gefragt, sondern ebenso höchste handwerkliche Präzision und die Fähigkeit, innerhalb vorgegebener Aufgaben individuelle und ausdrucksstarke Lösungen zu entwickeln.

Der Alpe Adria Cup bietet dem Messepublikum die seltene Gelegenheit, internationalen FloristInnen bei ihrer Arbeit live über die Schulter zu blicken und die Entstehung aufwendiger floraler Kreationen unmittelbar mitzuerleben. Insgesamt werden mehr als 50.000 Blumen verarbeitet. Die fertigen Werkstücke bleiben anschließend als große Floristikausstellung erhalten und können bis Sonntag, 4. Oktober, 18.00 Uhr, besichtigt werden.

„Ich bin stolz, dass wir uns zum wiederholten Mal als Gastgeber des Alpe Adria Cups/Österreich Florist 2026 präsentieren können“, betont Johann Obendrauf, Landesinnungsmeister der steirischen Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Steiermark und Präsident des Blumenbüros Österreich. „Der Wettbewerb ist eine einzigartige Plattform, um die Qualität und Vielfalt des Floristenhandwerks zu zeigen. Gleichzeitig können die Besucherinnen und Besucher erleben, wie viel Kreativität, handwerkliches Können und Leidenschaft hinter diesem Beruf stehen.“

Internationaler Austausch und zusätzliche Programmpunkte

Der Alpe Adria Cup ist aber nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch ein wichtiger Treffpunkt für den internationalen Austausch innerhalb der Floristikbranche. Im Rahmen der Veranstaltung finden internationale Sitzungen von Florint statt. Ergänzt wird das Programm durch die Ausstellung „Naturwerkstatt – Die Natur in Form bringen“, die weitere Perspektiven auf die kreative Arbeit mit natürlichen Materialien eröffnet.

Höhepunkt des Wettbewerbs ist die feierliche Siegerehrung mit anschließendem Galaabend am Samstag, 3. Oktober 2026, ab 20.00 Uhr. Damit findet ein intensiver Wettbewerb internationaler Floristik auf höchstem Niveau seinen festlichen Abschluss.