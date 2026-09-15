Chronische Erkrankungen im Fokus: Fortbildungskongress für Ordinationsassistent:innen

Wien (OTS) -

Immer mehr Patient:innen leben mit chronischen Erkrankungen und stellen Gesundheitspersonal vor neue Herausforderungen. Welche Rolle Ordinationsassistent:innen dabei spielen und wie sie Betroffene im Praxisalltag bestmöglich unterstützen können, steht im Mittelpunkt des 12. Fortbildungskongresses für Ordinationsassistent:innen. Organisiert wird dieser vom Berufsverband der Assistent:innen in Ordinationen (BdA) gemeinsam mit dem Fachportal Gesund.at. Die Veranstaltung findet am 10. Oktober 2026 in Wien statt. Interessierte können sich noch bis einschließlich 26. September anmelden.

Chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma oder rheumatische Erkrankungen begleiten Betroffene oft über viele Jahre hinweg. Neben der medizinischen Behandlung spielen dabei auch Beratung, Organisation und eine kontinuierliche Begleitung eine wichtige Rolle. Genau hier sind Ordinationsassistent:innen eine zentrale Schnittstelle zwischen Ärzt:innen und Patient:innen.

Der diesjährige Kongress widmet sich aktuellen Herausforderungen in der Begleitung chronisch kranker Patient:innen. Themen wie chronische Schmerzen, Psoriasis, Migräne, kontinuierliche Versorgung sowie Medizin- und Ordinationsrecht stehen ebenso auf dem Programm wie praxisnahe Impulse zur Förderung der eigenen Gesundheit im Berufsalltag.

Der Kongress bietet dabei nicht nur fachliche Weiterbildung, sondern auch Raum für Vernetzung und persönlichen Austausch innerhalb der Berufsgruppe. BdA-Präsidentin Elisabeth Wagner betont:

„Wie oft seid ihr im Ordinationsalltag damit beschäftigt, für alle anderen da zu sein? Dieser Kongress ist eure Gelegenheit, einmal selbst im Mittelpunkt zu stehen. Euch erwarten spannende Einblicke in das Thema chronische Erkrankungen, wertvolles Wissen von ausgewiesenen Spezialistinnen und Spezialisten und vor allem die Möglichkeit, Kolleginnen aus ganz Österreich kennenzulernen und euch mit ihnen auszutauschen. Erzählt von euren Erfahrungen, hört, wie andere ihren Alltag meistern, knüpft neue Kontakte und nehmt viele praktische Ideen und Motivation mit nach Hause. Denn gemeinsam sind wir stärker – und manchmal braucht es nur ein gutes Gespräch mit einer Kollegin oder einen neuen fachlichen Impuls, um eine ganz neue Perspektive zu bekommen. Gönnt euch diesen Tag – für euch, eure persönliche Weiterentwicklung und für die wichtige Arbeit, die ihr jeden Tag in euren Ordinationen leistet.“

Seit mittlerweile zwölf Jahren organisieren die RegionalMedien Gesundheit in enger Zusammenarbeit mit dem Berufsverband den BdA-Kongress mit dem Ziel, die fachliche Kompetenz von Ordinationsassistent:innen zu stärken und den Austausch innerhalb der Berufsgruppe zu fördern.

Mag.ª Birgit Frassl, Geschäftsführerin der RegionalMedien Gesundheit, begleitet den Kongress seit vielen Jahren und erlebt jährlich, „wie groß das Interesse an hochwertiger Fortbildung und fachlichem Austausch innerhalb der Berufsgruppe ist. Der BdA-Kongress bietet nicht nur aktuelles Wissen, sondern auch die Möglichkeit, voneinander zu lernen und neue Impulse für den Ordinationsalltag mitzunehmen. Darin liegt für uns der besondere Wert dieser Veranstaltung.“

Programm & Anmeldung bis zum 26. September 2026

Weitere Informationen zum Programm sowie die Anmeldung zum BdA-Kongress finden Sie unter https://www.gesund.at/ordinationsassistenz/bda-kongress-2026/2475



Über den Berufsverband der Assistent:innen in Ordinationen

Der BdA vertritt die Interessen von Ordinationsassistent:innen in Österreich. Der Verband setzt sich für die Förderung der Berufsgruppe, deren fachliche Weiterentwicklung sowie die Stärkung ihrer Rolle im österreichischen Gesundheitswesen ein.

Über Gesund.at

Gesund.at ist ein österreichisches Fachportal für Gesundheitsberufe. Die Plattform richtet sich an Ärzt:innen, Apotheker:innen, Assistent:innen in Ordinationen sowie weitere Berufsgruppen im Gesundheitswesen und bietet Fachinformationen, medizinische Nachrichten, Fortbildungsangebote, Kongressinformationen und berufsrelevante Services. Gemeinsam mit dem BdA organisieren die RegionalMedien Gesundheit mit Ihrem Portal Gesund.at seit zwölf Jahren den BdA-Kongress.