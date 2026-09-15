Die Kunst des Abschaltens: Herbst im Kufsteinerland

Kufstein (OTS) -

Rund 30 Minuten dauert die Fahrt mit dem Einer-Sessellift von Kufstein Richtung Brentenjoch auf 1.250 Meter. Über den Baumwipfeln öffnet sich der Blick auf das Inntal und die umliegende Bergwelt. Bis Anfang November bringt der Kaiserlift Gäste in das Naturschutzgebiet Kaisergebirge. Wanderwege führen dort durch Wälder und über Almflächen; viele Almen sind bis Mitte Oktober geöffnet.

Auch abseits des Kaisergebirges bietet der Herbst Möglichkeiten für ruhigere Naturerlebnisse. Nach Ende der Badesaison werden die Ufer von Thiersee und Hechtsee weniger frequentiert. Beim Waldbaden am Riedenberg stehen langsames Gehen und die bewusste Wahrnehmung der Umgebung im Mittelpunkt.

Zu den Kraftplätzen der Region zählen der Grenzgipfel Kranzhorn mit Blick über das Inntal, die Antoniuskapelle im Kaisertal und der Adlerblick nahe der Bergstation des Kaiserlifts. Weitere Ziele sind die Tischoferhöhle bei Ebbs und der Häringer Stilleplatz in Bad Häring und viele mehr.

Gesundheits- und Wellnessangebote in Bad Häring und Thiersee

Bad Häring blickt auf eine lange Kurtradition zurück. Bei Bergbauarbeiten wurde eine Schwefelquelle entdeckt, die den Ausgangspunkt für die Entwicklung des Ortes zum ersten und einzigen Bäderkurort Tirols bildete. In diesem Jahr jährt sich die Verleihung des Titels Bad Häring zum 30. Mal.

Heute ergänzen mehrere Hotels in Bad Häring und im Thierseetal das Naturangebot der Region mit unterschiedlichen Gesundheits- und Erholungskonzepten. Das Wellness & Genuss Hotel Panorama Royal***** in Bad Häring verfügt über eine 7.500 Quadratmeter große Spa-Welt und bietet unter anderem Yoga und Pilates an.

Das Adults-Only-Hotel DAS SIEBEN****Superior in Bad Häring greift mit seiner „Offline Suite“ das Thema Digital Detox auf. Gäste verzichten dabei sieben Stunden auf ihr Smartphone. Die Offline-Zeit ist mit einer Spende für soziale Anliegen in der Region verbunden.

Im Thierseetal legt das Juffing Hotel & Spa**** Superior seinen Fokus auf hohe Schlafqualität. Das European Ayurveda® Resort Sonnhof verbindet ayurvedische Heillehre mit der alpinen Umgebung. Im Thierseerhof**** stehen SPA-Genuss, Erholung in der Natur und Kulinarik im Mittelpunkt.

Kurze Wege zwischen Berg und Stadt

Die Nähe von Natur- und Stadterlebnissen prägt dabei das Kufsteinerland. Nach Wanderungen im Kaisergebirge oder Spaziergängen an den Seen ist die Stadt Kufstein in kurzer Zeit erreichbar. Dort ergänzen die Festung Kufstein, die historische Innenstadt und das tägliche Spiel der Heldenorgel das herbstliche Angebot.

Der Herbst im Kufsteinerland steht damit für eine bewusst ruhigere Form des Reisens: Natur, Bewegung und Erholung lassen sich auf kurzen Wegen miteinander verbinden.