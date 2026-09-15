20 Jahre Literaturpreis Ohrenschmaus: Eine Bühne für besondere Stimmen

Wien (OTS) -

Seit 20 Jahren macht der Literaturpreis Ohrenschmaus sichtbar, was Literatur kann: neue Perspektiven eröffnen, berühren, überraschen und Menschen miteinander verbinden. Zum 20-jährigen Jubiläum ist die Ausschreibung bereits geöffnet. Menschen mit Lernbehinderung und Schreibtalent sind herzlich eingeladen, ihre Texte bis zum 31. Oktober 2026 einzureichen.

20 Jahre Ohrenschmaus – 20 Jahre literarische Vielfalt

Was 2007 als Initiative begann, ist heute eine etablierte Plattform für Autor:innen mit Lernbehinderung. Der Verein Ohrenschmaus schafft Raum für Texte, die persönliche Lebenswelten zeigen und gleichzeitig weit darüber hinausweisen. Die eingereichten Werke erzählen von Erfahrungen, Gedanken, Beobachtungen und Fantasie – und machen deutlich, wie vielfältig Literatur sein kann.

Zum 20-jährigen Jubiläum blickt der Literaturpreis auf zahlreiche ausgezeichnete Autor:innen und besondere Texte zurück. Gleichzeitig geht der Blick nach vorne: Gesucht werden auch diesmal neue Stimmen und Geschichten, die Leser:innen zum Nachdenken, Lachen oder Staunen bringen.

Literatur im Mittelpunkt

Beim Ohrenschmaus zählt, was geschrieben wurde. Eine renommierte Jury bewertet die eingereichten Texte nach literarischen Kriterien und lässt sich von ihrer Vielfalt und Eigenständigkeit überzeugen. Die Jury besteht aus Schirmherr Felix Mitterer sowie Bettina Hering, Arno Geiger, Heinz Janisch, Ludwig Laher, Günter Kaindlstorfer und Lisa Taschek.

Vergeben werden drei Hauptpreise in Höhe von jeweils 1.000 Euro. Die Preisverleihung des 20. Literaturpreises findet am 18. März 2027 statt.

Ein eigener Preis für kurze Texte: der Schokopreis

Auch beim Schokopreis 2027 steht ein besonderes Thema im Mittelpunkt: Liebe. Gesucht werden kurze Texte, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit Liebe auseinandersetzen. Die ausgewählten Texte werden auf den Banderolen der Ohrenschmaus-Zotter-Schokolade veröffentlicht und bekommen damit eine ganz besondere Bühne.

Mitmachen und Teil von 20 Jahren Ohrenschmaus werden!

Ob Gedicht, Kurzgeschichte oder Lebens- und Erfahrungsbericht – beim Literaturpreis Ohrenschmaus sind unterschiedliche Textformen willkommen. Teilnahmeberechtigt sind Menschen mit Lernbehinderung ab 16 Jahren. Die Einreichung ist bis zum 31. Oktober 2026 online möglich.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden sich unter: www.ohrenschmaus.net/mitmachen.

Dank an Partner und Unterstützer:innen

Ermöglicht wird der Literaturpreis Ohrenschmaus durch die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen Caritas, Diakonie, Jugend am Werk, Lebenshilfe und Vienna People First sowie durch die Unterstützung zahlreicher Sponsor:innen, darunter Österreichische Lotterien, Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien, Österreichische Post AG, Oberbank, Zero Project Inklusive Arts, Katharina Turnauer Privatstiftung, Rotary Club Wien-Nordost, UNIQA Österreich, MVG – Monopolverwaltung GmbH, Sonnentor KräutergesellschaftGmbH, fritz-kola und Zotter Schokolade GmbH.

Information in leichter Sprache:

Literatur-Preis Ohren·schmaus 2027

Der Ohren·schmaus wird 20 Jahre alt.

Wir suchen Menschen mit Lern·behinderung und Schreib·talent.

Du kannst bis 31. Oktober 2026 einen Text einreichen.

Du kannst zum Beispiel ein Gedicht, eine Geschichte, einen Lebens·bericht oder einen Erfahrungs·bericht schreiben.

Es gibt drei Haupt·preise zu gewinnen.

Jeder Haupt·preis ist 1.000 Euro wert.

Der Schoko·preis hat ein eigenes Thema.

Das Thema 2027 ist: LIEBE.

Die Gewinner:innen werden bei der Preis·verleihung am 18. März 2027 geehrt.

Mehr Informationen gibt es auf: www.ohrenschmaus.net/mitmachen