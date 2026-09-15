WIEN BONUS-Gewinnspiel: Vorteilsclub-Angebote kostenlos entdecken

Wien (OTS) -

Mit der neuen Gewinnspiel-Aktion „WIEN BONUS Karte“ sucht der Vorteilsclub der Stadt Wien zwei Mitglieder, die drei Monate lang die Angebote des Clubs kostenlos ausprobieren und ihre Erfahrungen mit anderen Wiener*innen teilen.

Die beiden ausgewählten Teilnehmer*innen erhalten die Möglichkeit, zahlreiche Angebote von Partnerbetrieben des Vorteilsclubs kennenzulernen. Dafür können monatlich Ausgaben von bis zu 500 Euro eingereicht und refundiert werden. Die jeweiligen Erlebnisse werden mit Fotos, kurzen Videos und Beiträgen auf den Kanälen des Vorteilsclubs begleitet.

„Eine hohe Lebensqualität bedeutet auch, dass Kultur-, Sport-, Freizeit- und Familienangebote für möglichst viele Menschen zugänglich bleiben. Der Vorteilsclub der Stadt Wien leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Mit der WIEN BONUS-Aktion zeigen wir, wie vielfältig die Möglichkeiten in unserer Stadt sind, und machen die Angebote unserer Partnerbetriebe für noch mehr Wiener*innen sichtbar“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

Der Vorteilsclub der Stadt Wien bietet seinen mehr als 278.000 Mitgliedern über 850 Vergünstigungen in allen 23 Wiener Bezirken. Das Angebot reicht von Kultur, Sport und Freizeit über Gastronomie bis hin zu Familien- und Alltagsangeboten. Die Mitgliedschaft ist kostenlos.

Anmeldungen für das Gewinnspiel sind bis 23. November 2026 möglich. Informationen und Teilnahme unter vorteilsclub.wien.at. (Schluss)