VÖSI KI Landkarte Österreich gewinnt eAward 2026 in der Kategorie „Zukunftstechnologien“

Wien (OTS) -

Was vor wenigen Jahren als Idee begann, hat sich zu einer der sichtbarsten Initiativen für konkrete KI-Anwendungen in Österreich entwickelt.

Die KI-Landkarte (https://voesi.or.at/voesi-aktiv/ki-landkarte/) zeigt mehr als 150 reale Use-Cases aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentlichen Organisationen. Sie macht sichtbar, wo KI heute bereits produktiv eingesetzt wird und wie vielfältig die österreichische Innovationslandschaft ist. Besonders stolz auf diese Entwicklung ist die Initiatorin und Präsidentin des VÖSI, Doris Lippert: „Die KI-Landkarte ist ein Gemeinschaftswerk. Sie lebt von den vielen Organisationen und Expert:innen, die ihre Projekte eingebracht haben. Diese Auszeichnung würdigt nicht nur ein Projekt, sondern eine Bewegung. Sie zeigt, wie viel Know-how, Kreativität und Innovationskraft in Österreich steckt. Und wir haben noch viel vor, denn die Arbeiten an Version 2.0 laufen bereits – mit neuen Use-Cases, neuen Perspektiven und neuen Möglichkeiten.“

Die Landkarte ist damit längst mehr als ein Überblick: Sie ist Wissenspool, Community und Nachschlagewerk für alle, die KI in Österreich gestalten, einsetzen & weiterentwickeln.

Große Freude über diesen Sieg herrscht auch bei Vorstandsmitglied und Leiter der Special Interest Group KI im VÖSI, Manuel Moser: „Diese Auszeichnung ist ein starkes Signal für die österreichische KI-Community. Die KI-Landkarte zeigt, dass Innovation dort entsteht, wo Menschen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und gemeinsam weiterdenken. Jeder einzelne Use-Case hat dazu beigetragen, ein realistisches, mutiges und selbstbewusstes Bild von KI in Österreich zu zeichnen. Der eAward bestätigt: Wir sind auf dem richtigen Weg – und wir gehen ihn gemeinsam weiter.“

Version 2.0 – Ein Aufruf an die Wirtschaft und Forschung in Österreich

Der VÖSI arbeitet intensiv an Version 2.0 der KI-Landkarte - die Vorteile:

Orientierung in der schnellen Entwicklung von KI bieten

neue & bestehende Use Cases aus Wirtschaft und Forschung

völlig neues Design mit erleichterter Navigation

die Sichtbarkeit österreichischer KI-Expertise weiter stärken

die Community noch stärker einbinden

Daher laden wir Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Expert:innen ein, ihre KI-Projekte einzureichen und Teil von Version 2.0 der KI-Landkarte zu werden. Unter https://voesi.or.at/ki-use-cases/ können Sie Ihr Projekt mit wenig Aufwand direkt einreichen, denn gemeinsam gestalten wir die Zukunft der KI in Österreich.