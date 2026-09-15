EXPO 2027 Belgrad bringt die "Visit Serbia"-Kampagne nach Bratislava

Bratislava (OTS) -

Im Rahmen der internationalen Roadshow präsentiert EXPO 2027 Belgrad am 17. September 2026 in Bratislava Serbien als Tourismus- und Wirtschaftsstandort. Beim "Visit Serbia B2B Networking"-Event kommen Akteur der slowakischen Tourismusbranche und Wirtschaft mit Vertreter serbischer Unternehmen und Institutionen zusammen, um Geschäftskontakte zu knüpfen und sich über die EXPO 2027 Belgrad zu informieren.

Mit der internationalen Roadshow stellt Serbien die EXPO 2027 Belgrad in wichtigen europäischen Märkten vor. Die erste Specialised Expo in Belgrad findet vom 15. Mai bis 15. August 2027 statt. Im Mittelpunkt stehen dabei grenzüberschreitende Partnerschaften sowie die internationale Vernetzung von Wirtschafts- und Geschäftspartnern.

Igor Kovačević, Direktor der EXPO 2027 Belgrad, und Lukáš Parízek, Generalkommissar der Slowakei für die EXPO 2027 Belgrad, stellen das Programm vor. Es umfasst bilaterale Geschäftsmöglichkeiten im Rahmen von Wirtschaftsveranstaltungen, Delegationsreisen und gezielten B2B-Gesprächen. Eine eigens eingerichtete digitale Plattform unterstützt die Vernetzung bereits im Vorfeld und während der Expo. Parízek stellt zudem die Teilnahme der Slowakei und den eigenen nationalen Pavillon vor.

Serbien und die Slowakei: wachsende Wirtschaftsbeziehungen

Nach Angaben des slowakischen Ministeriums für auswärtige und europäische Angelegenheiten erreichte das bilaterale Handelsvolumen im Jahr 2025 rund 1,3 Milliarden Euro - ein Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit ist Serbien der wichtigste Handelspartner der Slowakei im Westbalkan.

Veranstaltungsdetails

Veranstaltung: Visit Serbia B2B Networking

Datum: Donnerstag, 17. September 2026, ab 10:30 Uhr

Veranstaltungsort: Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, Slowakei

Die Veranstaltung wird gemeinsam von Slovakia Travel, #GoBelgrade und ATIS organisiert.

Über die EXPO 2027 Belgrad

Die EXPO 2027 Belgrad ist eine Specialised Expo unter dem Motto "Play for Humanity: Sport and Music for All". Mehr als 135 Länder haben ihre Teilnahme bestätigt.