AutoScout24: Gebrauchtwagenpreise auf dem Niveau von 2022

Wien (OTS) -

Die Preise für Gebrauchtwagen haben sich nach dem deutlichen Anstieg der vergangenen Jahre wieder spürbar dem Niveau von 2022 angenähert. Im August 2026 wurde ein gebrauchtes Fahrzeug auf AutoScout24 durchschnittlich um 27.934 Euro angeboten. Im August 2022 lag der Durchschnittspreis bei 27.654 Euro. Damit beträgt der Unterschied nach vier Jahren lediglich 280 Euro beziehungsweise rund 1 Prozent. Das zeigt der aktuelle AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index. Den Höchststand im betrachteten Zeitraum erreichten die Gebrauchtwagenpreise im August 2023 mit durchschnittlich 30.110 Euro. Seither zeigt die Entwicklung nach unten. Allein innerhalb des vergangenen Jahres ging der durchschnittliche Angebotspreis um 1.131 Euro oder 3,9 Prozent zurück.

„Nach den außergewöhnlichen Preisanstiegen hat sich der Gebrauchtwagenmarkt deutlich beruhigt. Die durchschnittlichen Angebotspreise liegen heute wieder beinahe dort, wo sie bereits 2022 lagen. Für Käufer:innen bedeutet das mehr finanziellen Spielraum und eine insgesamt günstigere Ausgangslage bei der Fahrzeugsuche“, sagt Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in Österreich.

Kleinwagen und Familienautos werden wieder günstiger

Auch in den einzelnen Fahrzeugsegmenten zeigt sich im August eine klare Entspannung. Besonders erfreulich für preisbewusste Käufer:innen ist die Entwicklung bei Kleinwagen. Ihr durchschnittlicher Angebotspreis sank innerhalb eines Monats um 1,8 Prozent auf 14.280 Euro. Damit sind günstigere Modelle wieder leichter zu finden. Auch Fahrzeuge der Kompaktklasse verbilligten sich um 1,8 Prozent auf durchschnittlich 19.826 Euro.

Trendwende bei Vans und Kleinbussen

Besonders deutlich fällt der Preisrückgang bei Vans und Kleinbussen aus. Nachdem diese Fahrzeugtypen in den vergangenen Jahren kontinuierlich teurer geworden waren, zeichnet sich nun eine Trendwende ab. Im August kosteten sie durchschnittlich 25.517 Euro und damit 2,2 Prozent weniger als noch im Juli. Der Rückgang ist mit 583 Euro der stärkste unter den volumenstärkeren Fahrzeugsegmenten.

Auch in der oberen Mittelklasse gingen die Angebotspreise um 1,4 Prozent auf 29.653 Euro zurück. Sportwagen wurden um 1,3 Prozent günstiger und kosteten im August durchschnittlich 71.840 Euro. Vergleichsweise stabil entwickelten sich die Mittelklasse mit einem Minus von 0,6 Prozent sowie SUVs und Geländewagen mit einem Rückgang von 0,4 Prozent. Lediglich in der Oberklasse stiegen die Preise leicht um 0,7 Prozent auf durchschnittlich 57.787 Euro.

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