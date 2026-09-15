Loss to Value - CO₂ als Ressource für Wasserstoff und Methan

Wien (OTS) -

Vom Abgas zum Energieträger: ZCT startet seine CCC®-Technologie

Was heute noch durch den Kamin entweicht, kann künftig direkt am Industriestandort wieder zum Rohstoff werden. Genau an diesem Punkt setzt die Wiener ZCT Solutions GmbH mit seiner Carbon Capture & Conversion – Technologie (CCC®) an. Die erste Industrieanlage des Typs NOVA2000 wurde konzipiert für den Einsatz unter industriellen Bedingungen.

Die Idee dahinter ist einfach, technisch aber anspruchsvoll: CO₂ soll nicht abgeschieden werden, um es anschließend zu speichern, sondern es wird aus dem industriellen Abgasstrom gewonnen, aufbereitet und umgewandelt. Die weitere Verwertung erfolgt unmittelbar am jeweiligen Standort.

Damit adressiert ZCT gleich mehrere Probleme, die für Europas Industrie zunehmend entscheidend werden. Energie ist teuer geworden, CO₂-Emissionen verursachen zusätzliche Kosten und gleichzeitig bleibt die Abhängigkeit von Energieimporten hoch.

Für viele Unternehmen geht es deshalb längst nicht mehr ausschließlich um Klimaziele. Es geht um Produktionskosten, Versorgungssicherheit und letztlich um die Wettbewerbsfähigkeit des Betriebsstandortes in Österreich / Europa.

Kreislauf neu gedacht!

Die entwickelte CCC®-Prozesskette ist modular aufgebaut. NOVA2000 übernimmt die Abscheidung und Aufbereitung des CO₂ aus dem Abgasstrom. Es folgen die weiteren Stufen der “Conversion” zu Wasserstoff oder Methan.

Bereits das ZCT-Basismodul wurde für die Verwertung von rund 2.000 Tonnen CO₂ pro Jahr entwickelt. Daraus können nach Angaben des Unternehmens in der gesamten Prozesskette, Energieträger mit einem Energieinhalt von rund 4 GWh pro Jahr bereitgestellt werden.

Gerade bei der Herstellung von Methan eröffnet das einen großen Vorteil. Vorhandene Gasleitungen, Speicher, Brenner, Kessel und andere Teile bestehender Erdgasinfrastruktur können weiterhin genutzt werden. Die vorhandene Infrastruktur damit einen neuen Wert, anstatt ersetzt werden zu müssen.

Für Industriebetriebe kann dieser Ansatz langfristig geringere Abhängigkeiten und zusätzliche Wertschöpfung am eigenen Standort bedeuten. Für Investoren entsteht ein Zugang zu einer Technologie an der Schnittstelle zwischen Industrie, Energie und Dekarbonisierung. Und für die Politik verbindet sich die Frage der CO₂-Reduktion mit einem zweiten, inzwischen ebenso wichtigen Thema: der unabhängigen europäischen Energieversorgung.

Über ZCT:

ZCT Solutions GmbH mit Sitz in Wien entwickelt Technologien zur Abscheidung, Reinigung und stofflichen sowie energetischen Verwertung von CO₂ aus industriellen Abgasströmen. Im Mittelpunkt steht die Carbon Capture & Conversion-Technologie CCC®.