Bauwerksbuch: Behörde warnt selbst vor Wartezeiten, bei aktuellem Tempo wäre Wien erst 2041 fertig

Wien (OTS) -

472 Tage bleiben bis zur Frist, doch der Weg dorthin ist verstopft. Nach den Zahlen der Baupolizei wurden zuletzt rund 1.000 Bauwerksbücher pro Halbjahr registriert. Bei diesem Tempo wären die fehlenden 29.000 Gebäude erst im Jahr 2041 erledigt, 14 Jahre nach der Frist. Damit sich 2027 ausgeht, müsste sich das Tempo verelffachen. Der Engpass beginnt im Planarchiv: Die Behörde selbst warnt vor einer "mehrmonatigen Wartezeit".

Rund 31.000 Wiener Gebäude aus der Zeit vor 1919 brauchen bis 31. Dezember 2027 ein registriertes Bauwerksbuch nach § 128a der Bauordnung. Etwa 2.000 davon sind laut Baupolizei registriert. Für die verbleibenden 15 Monate wären rechnerisch rund 11.000 Registrierungen je Halbjahr nötig, das Elffache des bisherigen Tempos.

Die MA 37 schreibt in ihren Erläuterungen zum Bauwerksbuch selbst, ihre Ressourcen seien "begrenzt". Die Planeinsicht könne "nur in sehr eingeschränktem Rahmen" angeboten werden, "max. ein bis zwei Liegenschaften pro Termin", und es müsse "mit einer mehrmonatigen Wartezeit gerechnet werden". Die Einsichtnahmen seien "auf eine ausreichend große Periode zu strecken, um diese Menge bewältigbar zu machen". Eigentümer sollten die Akteneinsicht "rechtzeitig (ab sofort!)" in Angriff nehmen, auch wenn das Bauwerksbuch erst später erstellt wird.

"Die Frist steht, aber der Weg dorthin ist verstopft. Die Behörde schreibt selbst: ab sofort starten. Sie hat recht, denn wer 2027 beginnt, bekommt möglicherweise nicht einmal mehr einen Termin im Planarchiv", sagt Baumeister Dipl.-Ing. (FH) Nihad Kotlo. In seinem Büro beträgt der Vorlauf bis zur Erstbegehung derzeit vier Wochen.

Die vollständige Rechnung samt Rückwärts-Zeitplan von der Akteneinsicht bis zur Registrierung: https://dein-bauwerksbuch.wien/blog/gebaeudepickerl-wien.html?q=ots

Ob ein Gebäude betroffen ist und welche Frist gilt, zeigt der kostenlose Fristen-Check: https://dein-bauwerksbuch.wien/bauwerksbuch-check.html?q=ots

Zur Einordnung: Wer die Frist versäumt, riskiert nach § 135 der Bauordnung bis zu 50.000 Euro, nicht 21.000 Euro, wie zuletzt kursierte.