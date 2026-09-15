Ars Docendi Anerkennungspreis für MCI

Innsbruck (OTS) -

Ausgezeichnete Lehre am MCI: Für sein Lehrkonzept zur systematischen Entwicklung der Entscheidungskompetenz erhielt MCI Professor Johannes Siebert den Ars Docendi Anerkennungspreis des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Die Auszeichnung in der Kategorie „Gesellschafts- und Nachhaltigkeitsorientierte Lehre“ wurde am 8. September in Wien verliehen.

Wie man kompetent entscheidet

Johannes Sieberts prämiertes Lehrkonzept „Von Fachwissen zu Urteilsfähigkeit: Entscheidungskompetenz systematisch entwickeln“ verfolgt eine zentrale Idee: Entscheidungskompetenz nicht als gegeben vorauszusetzen, sondern gezielt und systematisch zu entwickeln.

Über ein Semester hinweg bearbeiten Studierende reale Entscheidungsfragen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – von logistischen Strategien bis hin zu nachhaltigkeits- und technologiebezogenen Herausforderungen. Sie klären Ziele, entwickeln Handlungsoptionen, vergleichen ökonomische, soziale und ökologische Wirkungen und leiten daraus eine begründete Empfehlung ab.

„Studierende sollen nicht lernen, vermeintlich richtige Antworten zu reproduzieren, sondern unter Unsicherheit verantwortbare Entscheidungen zu treffen“, erklärt Professor Siebert. „Entscheidungskompetenz ist erlernbar, prüfbar und messbar. Das ist nicht nur ein didaktischer Anspruch, sondern lässt sich in den Erhebungen zur Lehrveranstaltung nachweisen.“

Das Lehrkonzept operationalisiert ein zentrales Lernziel des MCI: Im Rahmen des von der Akkreditierungsorganisation AACSB überprüften Assurance-of-Learning-Prozesses zählt „Responsible Decision Making“ zu den Learning Goals der Bachelorstudiengänge. Das ausgezeichnete Lehrkonzept selbst ist in sechs Bachelorstudiengängen curricular verankert.

Julian Pfurtscheller, Vorsitzender der ÖH MCI und ehemaliger Student Sieberts, resümiert: „Was ich in dieser Lehrveranstaltung gelernt habe, wende ich bis heute an. Ich gehe komplexe Entscheidungen anders an als vorher – strukturierter und mit mehr Klarheit darüber, was mir eigentlich wichtig ist.“

Auszeichnungen für Lehre und Forschung

Der Ars Docendi Anerkennungspreis ergänzt eine Reihe internationaler Anerkennungen für Siebert: Neben der Auszeichnung für sein Lehrkonzept wurde er von der Society of Decision Professionals für sein Engagement in der Weiterentwicklung und Anwendung der Entscheidungsanalyse mit dem Inspirational Achievement Award ausgezeichnet; für seine Forschung erhielt er den Richard Price Award der International Academy of Information Technology and Quantitative Management.

Darüber hinaus wird Siebert demnächst für seine gesamte Lehrleistung gewürdigt: Die internationale Hochschulvereinigung CEEMAN überreicht ihm am 24. September den Champion Award in der Kategorie „Teacher of the Year 2026“ in Bukarest.

MCI Rektor Andreas Altmann gratuliert: „Dass Johannes Siebert innerhalb kurzer Zeit national und international für Forschung, Lehre und Anwendung ausgezeichnet wird, zeigt, dass alle Bereiche bei ihm derselben Idee folgen: Menschen zu befähigen, Verantwortung für schwierige Entscheidungen zu übernehmen. Das stärkt die internationale Sichtbarkeit des MCI in einem Feld, das weiter an Bedeutung gewinnen wird.“