August 2026 – Verkehrsergebnis: 4.526.965 Passagiere (-1,7%) in der Flughafen-Wien-Gruppe und 3.172.284 Passagiere in Wien (-6,9%)

Flughafen Wien (OTS) -

Sommerreiseverkehr am Standort Wien auf hohem Niveau: 6,3 Mio. Passagiere von Juli bis August 2026 – 35 Tage mit mehr als 100.000 Passagieren – stärkster Tag: 1.8.2026 mit 110.414 Fluggästen

Beim Passagieraufkommen im August 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) einen leichten Rückgang von Minus 1,7% gegenüber dem Vorjahr auf 4.526.965 Passagiere. Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen im August wie erwartet stark um 6,9% auf 3.172.284 Reisende zurück. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und die reduzierten Flugverbindungen angesichts der nach wie vor anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im August 2026 um 12,3% auf 1.204.465 Reisende und der Flughafen Kosice verzeichnete einen starken Anstieg um 18,8% auf 150.216 Fluggäste. Im Zeitraum Jänner bis August 2026 legte das Passagieraufkommen in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe um 1,1% auf 28.973.097 Reisende zu.

Flughafen-Wien-Gruppe mit 4,5 Mio. Passagieren (-1,7%) im August 2026

Im August 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) 4.526.965 Passagiere (-1,7% zu August 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im August 2026 um 12,3% auf 1.204.465 Reisende und am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen um 18,8% auf 150.216 Reisende zu.

Standort Wien: 3,2 Mio. Passagiere (-6,9%) im August 2026

Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im August 2026 3.172.284 Reisende (-6,9%).

Verkehrsentwicklung im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.438.089 (-7,1%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere auf 726.134 (-3,8%). Die Flugbewegungen verzeichneten im August 2026 einen Rückgang auf 21.839 (-6,0%) Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor blieb mit 85,6% (-0,8%p gegenüber August 2025) weiterhin auf sehr hohem Niveau. Das Frachtaufkommen legte um 8,3% auf 27.513 Tonnen zu.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im August 2026 betrug nach Westeuropa 1.108.901 Reisende (-3,2% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im August 2026 insgesamt 231.813 Passagiere (-19,2%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 55.966 Reisende (-2,8%) und nach Afrika 31.468 (+4,3%). In die Region Naher und Mittlerer Osten reisten 75.222 (-12,9%) Passagiere. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 8,3% auf 66.394 Reisende.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis August 2026: -4,0% in Wien und +1,1% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis August 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 4,0% auf kumuliert 20.568.204 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen betrug 209.803 Tonnen (+1,1%). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um +1,1% auf 28.973.097 Reisende.

Sommerreiseverkehr: 6,3 Mio. Passagiere in Wien und 9,0 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe

Trotz verhaltener Passagierentwicklung blieb das Verkehrsaufkommen im heurigen Reisesommer auf hohem Niveau: Von Juli bis August 2026 verzeichnete der Flughafen Wien 6.300.460 Passagiere (-5,8% im Vergleich zum Vorjahr). In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe wurden in diesem Zeitraum 8.997.705 Reisende (-0,7%) gezählt. Am Standort Wien gab es im Juli und August insgesamt 35 Tage mit mehr als 100.000 Passagieren. Passagierstärkster Tag des Sommers war Samstag, der 1. August 2026, mit 110.414 Reisenden.

Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der Tabelle im PDF.

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