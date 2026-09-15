Kapsch TrafficCom betreibt Lkw-Mautsystem in den VAE

Wien (OTS) -

Mehr als eine Million Transaktionen pro Jahr abgewickelt

Betriebs- und Wartungsvertrag läuft bis 2029

Free-Flow-Mautsystem unterstützt effizienten Güterverkehr

Kapsch TrafficCom unterstützt die Gütermobilität im Emirat Ras Al Khaimah durch den Betrieb und die Wartung des Free-Flow-Mautsystems für Lastkraftwagen.

Nach der erfolgreichen Einführung der Lösung im Jahr 2024 erhielt das Unternehmen einen Fünfjahresvertrag über Betrieb und Wartung, der die kontinuierliche Betreuung des Systems bis 2029 sicherstellt.

„Der erfolgreiche Betrieb dieses Systems unterstreicht den Wert unserer langfristigen Partnerschaft mit der Behörde für öffentliche Dienste von Ras Al Khaimah“, sagt Carolin Treichl, EVP EMEA bei Kapsch TrafficCom. „Gemeinsam haben wir eine zuverlässige Mautlösung geschaffen, die den effizienten Güterverkehr unterstützt und gleichzeitig den Verkehrsteilnehmern ein nahtloses Erlebnis bietet.“

Die Lösung von Kapsch TrafficCom ersetzte ein herkömmliches System mit Mautstellen durch moderne Free-Flow-Mauttechnologie. Lkw können das Straßennetz befahren, ohne an Mautstellen anzuhalten oder abzubremsen, was den Verkehrsfluss verbessert und einen schnelleren Warenverkehr im gesamten Emirat ermöglicht.

Das System kombiniert Mautbrücken, RFID-Technologie, Kameras zur automatischen Kennzeichenerkennung (ANPR) und Backoffice-Software, um Fahrzeuge zu identifizieren und Mauttransaktionen automatisch abzuwickeln. Zudem umfasst es eine mobile App und ein Webportal, über die Nutzer ihre Fahrten und Zahlungen bequem verwalten können.

Heute wickelt das System jährlich rund eine Million Transaktionen ab und bewältigt weiterhin das wachsende Frachtaufkommen. Seit Kapsch TrafficCom die Verantwortung für Betrieb und Wartung übernommen hat, ist die Zahl der vom System verarbeiteten Durchfahrten um 10 bis 15 Prozent gestiegen, während die Automatisierung der Mauterhebungs- und Validierungsprozesse zu einer höheren betrieblichen Effizienz beigetragen hat.

Die speziell für die anspruchsvollen örtlichen Gegebenheiten entwickelte Lösung arbeitet zuverlässig trotz extremer Temperaturen von über 40 Grad Celsius und schwieriger Wüstenbedingungen, einschließlich häufiger Sandstürme. Die anhaltende Leistungsfähigkeit des Systems unterstreicht die Robustheit der Technologie und die Wirksamkeit des laufenden Wartungsprogramms.