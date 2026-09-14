  • 14.09.2026, 18:14:02
  • /
  • OTS0142

Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Hellmut Butterweck

Wien (OTS) - 

„Ein unabhängiger und unermüdlicher Geist ist von uns gegangen. Hellmut Butterwecks bis zuletzt klare Stimme wird fehlen, sein intellektuelles Werk hinterlässt jedoch bleibenden Eindruck“, so Veronica Kaup-Hasler.

Wiens Stadträtin für Kultur und Wissenschaft weiter: „Hellmut Butterweck war ein großer Wiener Publizist und weit mehr als 70 Jahre lang eine wichtige kritische und kluge Stimme innerhalb der österreichischen Debattenlandschaft. Als Journalist, Schriftsteller und Kulturkritiker war er hochproduktiv.“

Helmut Butterweck publizierte zu Theater, Literatur und Film und beschäftigte sich eingehend mit den Themen Wirtschaft und Geschichte. Als Redakteur und langjähriger Leiter des Ressorts Wissenschaft und Zeitgeschichte und später des Buchressorts bei der Furche war er ein engagierter und unabhängiger Intellektueller.

„Besonders verdient machte sich Hellmut Butterweck um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Österreich und setzte sich sein ganzes Leben gegen das Vergessen der nationalsozialistischen Tyrannei ein“, unterstreicht die Stadträtin.

Butterwecks Schriften reichen von Standardwerken zur NS-Geschichte über Debattenbeiträge zum Thema Wirtschaft bis hin zu Theaterstücken und Hörspielen. Bis zuletzt veröffentlichte er regelmäßig in verschiedenen Zeitungen.

Für sein Wirken wurde er mit dem Preis der Stadt Wien für Publizistik im Jahr 2016 und mit dem Theodor-Kramer-Preis 2025 ausgezeichnet.

Rückfragen & Kontakt

Isabella Cseri
Mediensprecherin Amtsführende Stadträtin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
+43 1 4000 81169
[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Isabella Cseri
Mediensprecherin Amtsführende Stadträtin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
+43 1 4000 81169
[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright