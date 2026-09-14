Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Hellmut Butterweck

Wien (OTS) -

„Ein unabhängiger und unermüdlicher Geist ist von uns gegangen. Hellmut Butterwecks bis zuletzt klare Stimme wird fehlen, sein intellektuelles Werk hinterlässt jedoch bleibenden Eindruck“, so Veronica Kaup-Hasler.

Wiens Stadträtin für Kultur und Wissenschaft weiter: „Hellmut Butterweck war ein großer Wiener Publizist und weit mehr als 70 Jahre lang eine wichtige kritische und kluge Stimme innerhalb der österreichischen Debattenlandschaft. Als Journalist, Schriftsteller und Kulturkritiker war er hochproduktiv.“

Helmut Butterweck publizierte zu Theater, Literatur und Film und beschäftigte sich eingehend mit den Themen Wirtschaft und Geschichte. Als Redakteur und langjähriger Leiter des Ressorts Wissenschaft und Zeitgeschichte und später des Buchressorts bei der Furche war er ein engagierter und unabhängiger Intellektueller.

„Besonders verdient machte sich Hellmut Butterweck um die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Österreich und setzte sich sein ganzes Leben gegen das Vergessen der nationalsozialistischen Tyrannei ein“, unterstreicht die Stadträtin.

Butterwecks Schriften reichen von Standardwerken zur NS-Geschichte über Debattenbeiträge zum Thema Wirtschaft bis hin zu Theaterstücken und Hörspielen. Bis zuletzt veröffentlichte er regelmäßig in verschiedenen Zeitungen.

Für sein Wirken wurde er mit dem Preis der Stadt Wien für Publizistik im Jahr 2016 und mit dem Theodor-Kramer-Preis 2025 ausgezeichnet.