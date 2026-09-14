  • 14.09.2026, 17:10:02
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SPÖ-Seltenheim: „Kickl/Strache-Streit zeigt, worum es der FPÖ wirklich geht – nicht um die Menschen, sondern um Macht und Eitelkeit“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: Besser wäre es, wenn uns die FPÖ weitere Geburtstagsfeiern erspart – und damit peinliche Nabelschauen und hohe Kosten für Steuerzahler*innen

Wien (OTS) - 

Dass rund um das von der FPÖ pompös inszenierte Haider-Jubiläum ein ehemaliger FPÖ-Chef den gegenwärtigen attackiert, passt für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim ins Bild einer „völlig destruktiven und selbstbezogenen FPÖ“. „Die FPÖ hat es im Lauf ihrer unrühmlichen Geschichte geschafft, nicht nur sich selbst in die Luft zu sprengen, sondern auch gleich mehrere Regierungen. Der aktuelle Kickl/Strache-Streit zeigt einmal mehr, worum es der FPÖ wirklich geht: nicht um die Menschen, sondern um Macht, Eitelkeit und offene Rechnungen. Statt Lösungen für die Probleme der Menschen und Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit gibt es von der FPÖ ein gegenseitiges Hauen und Stechen“, betonte Seltenheim heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Besser wäre es, wenn uns die FPÖ weitere Geburtstagsfeiern ersparen würde. Denn die FPÖ-Geburtstagsfeier im Juni in der Wiener Innenstadt hat die Steuerzahler*innen allein für den Polizeieinsatz mehr als 100.000 Euro gekostet. Und der von Kickl so genannte ‚zweite Geburtstag’ am Samstag in Innsbruck war eine peinliche Nabelschau, bei der Kickl seinen zweifelhaften Charakter unter Beweis gestellt hat. Jahrelang hat Kickl sein wiederentdecktes Idol Haider beschimpft und ihn als Mann ‚ohne Rückgrat und Charakter‘ bezeichnet. Jetzt verklärt Kickl denselben Haider zum großen Vorbild. Das zeugt von einer charakterlichen Wendigkeit, bei der einem übel wird“, so Seltenheim. (Schluss) mb/bj

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