RAINER holt CHERY an Bord und setzt auf Wachstum

Wien (OTS) -

Vor dem Hintergrund weiterhin stark steigender Zulassungszahlen im österreichischen Automobilmarkt erweitert die Mobilitätssparte der RAINER Gruppe ihre Pkw-Modellpalette um ein drittes Mitglied: Das Wiener Familienunternehmen nimmt ab sofort die aus China stammende Automobilmarke CHERY in ihr Portfolio auf, die für die SUV-Modelle der TIGGO-Familie bekannt ist. CHERY ist damit neben Toyota, Mazda und den Zweirädern von Yamaha, Vespa und Piaggio die sechste Fahrzeugmarke, die im RAINER Megastore verfügbar ist.

Paukenschlag Nummer 2: Nachdem die RAINER Gruppe erst im Frühjahr ihre Angebotspalette um die Marke Toyota erweitert hat, holt sie jetzt zusätzlich CHERY an Bord. Hintergrund für diese forcierte Expansionsstrategie ist der weiterhin brummende österreichische Automobilmarkt. Laut Statistik Austria wurden in den ersten acht Monaten des Jahres insgesamt 212.140 Pkw neu zum Verkehr zugelassen – ein Plus von 12 %. Den größten Marktanteil erzielten dabei Pkw mit einem Hybridantrieb (Benzin/Elektro), die auf einen Anteil von 37,1 % bei den Neuzulassungen kamen. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Verkaufszahlen in diesem Segment um 26,7 %. Genau auf dieses Marktsegment zielt nun auch die brandneue Partnerschaft mit dem chinesischen Automobilhersteller CHERY, der erst im Juni dieses Jahres in Österreich gestartet ist. Den Import verantwortet die Freesbe GmbH mit Sitz in Wien, mit der vor wenigen Tagen der Kooperationsvertrag unterzeichnet wurde.

TIGGO-Baureihe: International ausgezeichnete Qualität

RAINER bietet im Rahmen der neuen Partnerschaft die vier Baureihen TIGGO 4, TIGGO 7, TIGGO 8 und TIGGO 9. Die Modellfamilie reicht vom kompakten Fünfsitzer bis zum siebensitzigen SUV mit Allradantrieb. Zum vorgesehenen Angebot zählen Voll- und Plug-in-Hybride. Laut dem ÖAMTC-Magazin „auto touring“ steht CHERY für international ausgezeichnete Qualität: „Mit seiner Modellreihe TIGGO hat sich CHERY weltweit einen festen Platz unter den erfolgreichsten SUV-Anbietern erarbeitet und wurde bereits mehrfach für Design, Technologie und Qualität ausgezeichnet.“

Maximilian Lemberger, Geschäftsführer von RAINER KFZ, erklärt: „Wir bauen unser Mobilitätsangebot Schritt für Schritt weiter aus. Unsere bestehenden Markenpartnerschaften sind dabei ein wesentlicher Teil unseres Erfolgs. Jede Marke bringt ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Qualitäten mit. CHERY fügt diesem Angebot eine weitere Facette hinzu. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das zusätzliche Auswahl – verbunden mit der persönlichen Beratung und verlässlichen Betreuung, für die RAINER seit Jahrzehnten steht.“ Die neue Kooperation im Automobilbereich ist eine ideale Ergänzung der seit mehr als 50 Jahren bestehenden Partnerschaft mit der Marke Mazda, welche unverändert weitergeführt wird, und der seit diesem Frühjahr bestehenden Zusammenarbeit mit Toyota.

CHERY: Familienfreundlich, innovativ und eine (hierzulande) noch kaum bekannte Größe

In der Automobilindustrie hat die 1997 gegründete CHERY Group bereits bedeutende Erfolge vorzuweisen. Am Heimatmarkt China war CHERY die erste Automarke, die mehr als eine Million Fahrzeuge verkaufen konnte. Mittlerweile sind weltweit deutlich mehr als 20 Millionen Autos in über 130 Ländern unterwegs – Tendenz weiter steigend. Allein im vergangenen Jahr hat die CHERY Group weltweit mehr als 2,8 Millionen Fahrzeuge verkauft, davon 1,3 Millionen außerhalb Chinas.

In den österreichischen Markt startet CHERY mit den vier TIGGO-Modellen. Diese decken ein breites Spektrum an Bedürfnissen – vom kompakten Alltagsauto bis zum großzügigen Familien-SUV – ab. Den Einstieg bildet der TIGGO 4 als Vollhybrid ab 23.490 Euro. Der TIGGO 7 ist unter anderem als Voll- und Plug-in-Hybrid erhältlich. Die größeren Modelle TIGGO 8 und TIGGO 9 bieten jeweils sieben Sitzplätze und einen Plug-in-Hybridantrieb; der TIGGO 9 verfügt zusätzlich über Allradantrieb. Die Modelle kommen auf Reichweiten bis zu 1.200 Kilometer, die Garantie liegt bei 7 Jahren. Für Familien besonders relevant ist die hohe Sicherheit, die reichhaltige Ausstattung und der geräumige Innenraum, der viel Platz für Fahrzeuginsassen und Gepäck bietet. Der genannte Einstiegspreis ist ein unverbindlich empfohlener Listenpreis inklusive NoVA und Umsatzsteuer laut österreichischer CHERY-Preisliste.

Neue Marke, vertrauter Ansprechpartner

Für die Aufnahme von CHERY bereitet RAINER den Verkauf und die Werkstatt auf die neuen Modelle vor. Dazu gehören Schulungen, die Einrichtung der Präsentationsflächen, der Aufbau des Ersatzteillagers sowie die Ausstattung mit markenspezifischen Werkzeugen.

„Wer sich für ein Auto entscheidet, entscheidet sich auch für die Menschen, die es später betreuen. Gerade beim Kennenlernen einer neuen Marke ist ein persönlicher Ansprechpartner wichtig. Hier bringen wir unsere Erfahrung als Familienunternehmen ein: Wir hören zu, beraten und stehen auch nach der Fahrzeugübergabe für unsere Kundinnen und Kunden zur Verfügung“ , sagt Stephanie Ernst MMBA MSc., Geschäftsführerin der RAINER KFZ.

Der offizielle Start von CHERY im RAINER Megastore ist für den 1. Oktober 2026 vorgesehen. Standort ist am Wiedner Gürtel 3a in 1040 Wien, wo RAINER Fahrzeugverkauf und -ankauf, Werkstatt, Ersatzteilverkauf, Spenglerei, Lackiererei und Schadensabwicklung unter einem Dach vereint.

Zum Unternehmen RAINER GRUPPE

Der Ursprung der RAINER GRUPPE geht zurück ins Jahr 1959 als Inge und Senator Komm. Rat Burkhard Ernst das erste Autohaus in der Rainergasse im 4. Wiener Gemeindebezirk gründeten. Mit weitsichtigem Unternehmergeist, Sinn für Qualität und kundenorientiertem Handeln wurde aus dem einzelnen Autohaus eine Unternehmensgruppe geformt, die heute von drei Generationen geführt wird. Die von der Familie Ernst und Lemberger geführte Gruppe beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter:innen und umfasst neben dem KFZ-Bereich mehrere Hotels, Immobilien im In- und Ausland, eine Hausverwaltung, Bauträger- und Projektentwicklungs GmbHs, sowie eine Filmproduktion. Weitere Informationen: www.rainergruppe.at