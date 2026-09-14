Harald Sicheritz kommt ins Dieselkino Oberwart

Graz/Oberwart (OTS) -

Ein besonderer Kinoabend erwartet die Besucherinnen und Besucher des Dieselkinos Oberwart: Am Samstag, 26. September, um 18:00 Uhr wird der neue österreichische Kinofilm „BRUNO – Der junge Kreisky“ noch vor dem offiziellen Kinostart gezeigt. Im Anschluss ist Regisseur Harald Sicheritz persönlich zu Gast und stellt sich im Rahmen eines Publikumsgesprächs den Fragen des Publikums.

Harald Sicheritz zählt zu den bekanntesten Regisseuren Österreichs und hat mit Produktionen wie „Muttertag“, „Hinterholz 8“, „Poppitz“ und „MA 2412“ österreichische Film- und Fernsehgeschichte mitgeschrieben.

In seinem neuen Film widmet sich Sicheritz den jungen Jahren Bruno Kreiskys – lange bevor dieser Bundeskanzler wurde. Der Film erzählt von Kreiskys Jugend und seinen prägenden Jahren zwischen politischem Engagement, Widerstand und Verfolgung.

Die Rolle des jungen Bruno Kreisky übernimmt Nils Arztmann. Zum hochkarätigen österreichischen Ensemble gehören unter anderem Thomas Stipsits, Adele Neuhauser, Gerti Drassl, Simon Morzé und Gerhard Liebmann.

„Wir freuen uns sehr, Harald Sicheritz persönlich bei uns in Oberwart begrüßen zu dürfen. Einen neuen österreichischen Film noch vor dem regulären Kinostart zu sehen und anschließend direkt mit dem Regisseur darüber sprechen zu können, macht diesen Abend zu etwas ganz Besonderem“, sagt Wolfgang Brandner, Marketingleiter und Pressesprecher der Dieselkinos.

Die exklusive Vorstellung beginnt am 26. September um 18:00 Uhr im Dieselkino Oberwart. Das Publikumsgespräch mit Harald Sicheritz findet unmittelbar im Anschluss statt. Tickets sind ab sofort online auf www.dieselkino.at und an der Kinokassa erhältlich.