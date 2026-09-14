  • 14.09.2026, 14:34:02
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  • OTS0126

Die Klinik Pirawarth ist nach ISO 7101:2023 zertifiziert – als erstes Unternehmen im deutschsprachigen Raum

Das Zertifikat für Gesundheitbetriebe steht für die sichere Versorgung von Patientinnen und Patienten sowie für Nachhaltigkeit, Diversität und Förderung von Mitarbeiter*innen.

Im Bild überreicht DI Marica Pfeffer-Larsson MSc, Branchenmanagerin Gesundheitswesen bei der Quality Austria dem Geschäftsführer der Klinik Pirawarth Mag. Thomas Mayrandl, MBA symbolisch das Zertifikat. Außerdem im Bild von links nach rechts: Mag. (FH) Corinna Wittmann/QM Klinik Pirawarth, Prim. Priv. Doz. Dr. Karin Vonbank/Ärztliche Direktorin am Standort Wien, Christian Weber/Leitung QM, Prim. Prof. PD Dr. Stefan Seidel FEAN/Ärztlicher Direktor Bad Pirawarth und Dijana Burger/ Pflegedirektorin Bad Pirawarth
Bad Pirawarth/Wien Floridsdorf (OTS) - 

Geprüft wurde die Klinik Pirawarth an ihren beiden Standorten in Bad Pirawarth und Wien von Auditorinnen der Quality Austria, die im Zuge dieser erstmaligen Zertifizierung für die neue internationale Norm akkreditiert wurde.

Die Quality Austria hat als unabhängige Zertifizierungsinstanz im Audit geprüft, wie die Klinik Pirawarth die Anforderungen der ISO 7101:2023 umsetzt. Dabei haben die Auditorinnen sämtliche Abläufe von der Aufnahme bis zur Entlassung der stationären und ambulanten Reha-Patientinnen und Patienten unter die Lupe genommen. Außerdem wurden die Themen Nachhaltigkeit, Diversität und Förderung von Mitarbeiter*innen, der Umgang mit Risiken und die laufende Weiterentwicklung im Rahmen des Feedback-Managements begutachtet. Auditorin Elisabeth Tucek sagt: „Die Klinik Pirawarth hat im Audit nachvollziehbar gezeigt, wie sie die Anforderungen der ISO 7101:2023 in ihre Abläufe einbindet. Für uns ist eindeutig nachgewiesen, dass in diesem Unternehmen Sicherheit in der Versorgung und Klarheit in den Abläufen im Mittelpunkt stehen.“

Das zeigt sich im Arbeitsalltag in allen Bereichen: Patientinnen und Patienten profitieren von verständlichen Informationen, klaren Zuständigkeiten, gut abgestimmten Abläufen und einem strukturierten Umgang mit Rückmeldungen. Mitarbeiter*innen erhalten Orientierung durch gemeinsamen Qualitätsziele und haben Klarheit über Zuständigkeiten und Verantwortungen. Marica Pfeffer-Larsson, leitende Branchenmanagerin Gesundheitswesen bei der Quality Austria sagt: „Gerade im Gesundheitswesen erwarten die Stakeholder zu Recht klare und verlässliche Abläufe, und die ISO 7101:2023 bietet dafür einen international anerkannten Rahmen. Mit dem ersten Zertifikat im DACH-Raum nimmt die Klinik Pirawarth auf jeden Fall eine Vorreiterrolle ein.“

Das erhaltene Zertifikat sieht die Klinik Pirawarth nicht als erfolgreich abgeschlossene Prüfung, sondern als Fortsetzung fundierter Qualitätsarbeit. Geschäftsführer Thomas Mayrandl sagt: „Die Klinik Pirawarth setzt die Anforderungen der ISO 7101:2023 laufend im Alltag um und bewertet die Prozesse regelmäßig. So bleibt die ISO für uns der Rahmen für Qualität und Sicherheit an beiden Standorten.“

Die Klinik Pirawarth bietet in Bad Pirawarth stationäre Rehabilitation mit den Schwerpunkten Neurologie, Orthopädie und Psychosomatik/Schlaf an. Am Standort Wien Floridsdorf betreibt die Klinik Pirawarth ein Ambulatorium mit den Fachbereichen Neurologie, Orthopädie, Kardiologie, Pulmologie, Stoffwechsel und Onkologie.

Rückfragen & Kontakt

Klinik Pirawarth
Bettina Benedikt
Telefon: +43 2574 29160-5025
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.klinik-pirawarth.at/de/

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