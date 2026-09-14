SPÖ-Babler/Seltenheim gratulieren Stefanie Grötz zur Wahl zur Vorsitzenden der Jungen Generation in der SPÖ

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Stefanie Grötz, die am Samstag auf der Bundeskonferenz der Jungen Generation in der SPÖ zur neuen JG-Vorsitzenden gewählt wurde. „Steffi Grötz und die Junge Generation sind eine starke Stimme für junge Menschen in ganz Österreich. Gemeinsam mit Steffi und dem Team der JG kämpfen wir mit ganzer Kraft für ein leistbares Leben und leistbares Wohnen, die beste Bildung und Chancengerechtigkeit für Jugendliche und junge Erwachsene“, so Babler, der den gemeinsamen Einsatz der SPÖ und der JG für den dringend notwendigen Ausbau des Gewaltschutzes unterstreicht: „Jede Frau muss selbstbestimmt und frei von Gewalt leben können. Wir drängen darauf, den Grundsatz ‚Nur Ja heißt Ja‘ im Sexualstrafrecht zu verankern.“ Babler und Seltenheim wünschen Stefanie Grötz und dem neu gewählten JG-Vorstand viel Erfolg für die kommenden Aufgaben und freuen sich auf die gute Zusammenarbeit. ****

Stefanie Grötz und die Junge Generation in der SPÖ zeichnen ihr konsequenter Einsatz für Demokratie und Mitbestimmung und ihr klares Auftreten gegen Rechtsextremismus aus. „Angesichts der immer neuen Skandale und der gefährlichen Verflechtungen zwischen FPÖ-Jugend und rechtsextremen Identitären ist dieses Engagement wichtiger denn je. Unsere Demokratie braucht junge Menschen, die laut und engagiert sind, klare Haltung gegen rechte Hetze zeigen und für eine offene und solidarische Gesellschaft eintreten – genau dafür steht die Junge Generation in der SPÖ“, so Seltenheim.

SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim bedanken sich bei Michael Kögl, der nach vier Jahren an der Spitze der JG den Vorsitz übergeben hat. „Michi Kögl hat die Junge Generation mit großem Engagement geführt, wichtige politische Debatten angestoßen und den Anliegen junger Menschen eine starke Stimme gegeben. Herzlichen Dank, lieber Michi, und alles Gute für deinen weiteren Weg“, so Babler und Seltenheim. (Schluss) ls/mb