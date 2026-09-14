Landesstraße L 3065 – Generalinstandsetzung der Brücke über den Poybach bei Wilhelmsdorf ist in vollem Gange

St. Pölten (OTS) -

In der Nähe der Wallfahrtskirche Maria Bründl bei Wilhelmsdorf überquert die Landesstraße L 3065 den Poybach mittels eines Brückentragwerks. Im Zuge der laufenden technischen Überprüfung wurden an diesem Brückenobjekt Schäden an Randbalken, Abdichtungen, Tragwerk sowie den Entwässerungseinrichtungen festgestellt. Um weitere Substanzeinbußen zu vermeiden und alle Sicherheitseinrichtungen auf den aktuellen Stand zu heben, hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, das rund acht Meter lange Brückenobjekt einer Generalinstandsetzung zu unterziehen.

Die Arbeiten für die Generalinstandsetzung der Brücke im Zuge der L 3065 haben kürzlich begonnen. Die Bauarbeiten werden von der Brückenmeisterei Korneuburg selbst durchgeführt, wobei spezialisierte Bau- und Lieferfirmen aus der Region hinzugezogen werden. Nach dem Abbruch der Asphaltschichten, des Schutzestrichs, der Randbalken und der Isolierung werden umfangreiche Betoninstandsetzungsarbeiten ausgeführt. Anschließend erfolgt die Wiederherstellung der Brückentragwerksabdichtung, die Randbalken der Brücke werden neu betoniert und die Fahrbahn asphaltiert. Mit der Neuherstellung des Geländers wird die Generalsanierung ihren Abschluss finden.

Die Bauarbeiten sind mit einer Gesamtbauzeit von rund neun Wochen veranschlagt und sollen bis Anfang November abgeschlossen sein. Bis dahin muss die Brücke für den Fahrzeugverkehr gesperrt bleiben, der genaue Öffnungszeitpunkt steht noch aus. Für Fußgänger ist während der Bauphase ein provisorischer Steg eingerichtet, um die Durchgängigkeit sicherzustellen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 55.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]