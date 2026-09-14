Raiffeisen ImmoDay 2026: Immobilienwissen, Wohnprojekte und erstmals die Raiffeisen IMMO-Wiesn

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Wohnen. Leben. Vorsorgen.“ lädt die Raiffeisengruppe am 23. September 2026 von 14:00 bis 20:00 Uhr zum Raiffeisen ImmoDay ins Raiffeisenhaus Wien. Bei freiem Eintritt erhalten Besucher:innen einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen am Immobilienmarkt und können sich über Eigentumswohnungen, Vorsorgewohnungen, Immobilieninvestments und Finanzierungsmöglichkeiten informieren.

Im Mittelpunkt stehen der persönliche Austausch mit Expert:innen, aktuelle Wohnprojekte sowie ein abwechslungsreiches Fachprogramm. Insgesamt präsentieren 12 Aussteller rund 60 Projekte mit etwa 1.200 Wohnungen. Damit bietet der ImmoDay sowohl Menschen auf der Suche nach einem neuen Zuhause als auch Anleger:innen und Investor:innen die Möglichkeit, sich an einem Ort umfassend über aktuelle Angebote und Entwicklungen zu informieren.

Fachwissen von Branchenexpert:innen

Den Auftakt des Vortragsprogramms bildet die Begrüßung durch Marion Weinberger-Fritz, Geschäftsführerin von Raiffeisen Vorsorge Wohnung. Im Anschluss beleuchten Expert:innen aus der Immobilien-, Finanz- und Steuerbranche aktuelle Entwicklungen aus unterschiedlichen Perspektiven.

Thematisiert werden unter anderem der Vorsorgewohnungsmarkt, die Entwicklung der Immobilienmärkte in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, die Frage „Mieten oder Kaufen?“ sowie aktuelle Möglichkeiten der Immobilienfinanzierung. Raiffeisen Research gibt darüber hinaus Einblicke in die Auswirkungen von Zinsen, Inflation und Konjunktur auf den Immobilienmarkt.

Zu den Vortragenden zählen unter anderem Andreas Unger (LBG Österreich), Michael Mack (Raiffeisen Immobilien Vermittlung), Alexander Bosak (ImmoScout/Exploreal), Philipp Schröfl und Reinhold Graf (Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien) sowie Mathias Reith (Raiffeisen Research).

Direkter Austausch mit Bauträgern und Berater:innen

Neben dem Vortragsprogramm stehen die persönliche Beratung und die Präsentation aktueller Wohnprojekte im Mittelpunkt. Besucher:innen haben die Möglichkeit, direkt mit Bauträgern, Immobilienmakler:innen und Finanzierungsexpert:innen ins Gespräch zu kommen und individuelle Fragen zu klären.

Mit dabei sind Raiffeisen Vorsorge Wohnung, Raiffeisen Immobilien Wien/Niederösterreich/Burgenland, Die Wohnkompanie, BIP Immobilien Development, Raiffeisen Wohnbau, J&P Immobilienmakler, LIV Immobilienvermarktung, STRABAG, GLORIT, UBM Development Österreich, NV Immobilien/Sonnenweiher Grafenwörth sowie Raiffeisen Stadtbank Wien.

Ob Finanzierung, steuerliche Aspekte, Immobilienkauf oder Vorsorge: Der Raiffeisen ImmoDay bündelt Fachwissen und aktuelle Immobilienangebote und bietet Besucher:innen die Möglichkeit, sich umfassend und persönlich zu informieren.

Ein neuer Ausklang: die Raiffeisen IMMO-Wiesn

Nach Fachvorträgen, Projektpräsentationen und persönlichen Gesprächen wartet heuer erstmals ein besonderes Highlight: Ab 17:30 Uhr lädt die Raiffeisen IMMO-Wiesn dazu ein, den ImmoDay in geselliger Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Bei Weißwürsten, Networking und Live-Musik von Marc Pircher können Besucher:innen und Branchenvertreter:innen ihre Gespräche fortsetzen, Kontakte knüpfen und einen informativen Immobilientag gemeinsam ausklingen lassen.

Mit seinem Mix aus Information, persönlicher Beratung, aktuellen Wohnprojekten und Networking bietet der Raiffeisen ImmoDay 2026 eine ideale Gelegenheit, sich umfassend über den Immobilienmarkt zu informieren, neue Projekte kennenzulernen und die nächsten Schritte in Richtung Eigentum oder Immobilienvorsorge zu setzen.

Save the Date

23. September 2026, 14:00–20:00 Uhr Raiffeisen IMMO-Wiesn ab 17:30 Uh Eintritt frei – Gratisticket unter: https://raiffeisen-immoday.at/de/

Datum: 23.09.2026, 14:00 Uhr

Art: Messen

Ort: 📍 Raiffeisenhaus Wien

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1

1020 Wien

Österreich

URL: https://raiffeisen-immoday.at/de/