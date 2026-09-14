Einsteigen, umsteigen, ausprobieren: Mobilitätsangebote für alle Generationen

Wien (OTS) -

Von 16. bis 22. September dreht sich bei der EUROPÄISCHEN MOBILITÄTSWOCHE (EMW) wieder alles um nachhaltige Mobilität. Auch 2026 unterstützen Mobilitäts- und Verkehrsverbünde in mehreren Bundesländern die Aktionswoche und machen klimafreundliche Mobilität mit besonderen Angeboten einfach zugänglich. Die Aktionen reichen von kostenlosen Öffis über erweiterte Ticketgültigkeiten bis zum kostenlosen Ausprobieren von Leihrädern.

Unter dem Jahresthema „Mobilität für alle Generationen“ steht heuer im Mittelpunkt, wie Mobilität unabhängig vom Alter selbstständig, sicher und leistbar möglich sein kann. Der öffentliche Verkehr spielt dabei eine zentrale Rolle: Er ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und schafft insbesondere für Kinder, Jugendliche und ältere Menschen eine wichtige Alternative zum eigenen Auto.

Salzburg: Kostenlos mit dem S-bike unterwegs

Der Salzburger Verkehrsverbund verbindet während der EMW öffentlichen Verkehr und Radmobilität. Mit dem Gutschein-Code „ILIKESBIKE“ können Nutzer:innen das neue S-bike zweimal für jeweils 30 Minuten kostenlos ausprobieren. So wird auch die Kombination unterschiedlicher nachhaltiger Verkehrsmittel in den Mittelpunkt gerückt.

Tirol: Mit 3+1 gemeinsam unterwegs

Auch der Verkehrsverbund Tirol und die Innsbrucker Verkehrsbetriebe beteiligen sich an der Mobilitätswoche. Neben der Öffi-Ticketaktion 3+1 können Kund:innen von einer Stadtrad-Aktion profitieren. Zusätzlich wird eine kostenlose Fahrt mit dem Sightseer-Bus angeboten; hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. Darüber hinaus finden die Aktion „Sicheres Öffi-Fahren für ältere Menschen“ in Kooperation mit den Innsbrucker Sozialen Diensten sowie eine Tramlesung in der Waldbahn Linie 6 statt.

„Mit unseren Aktionen möchten wir zeigen, wie vielfältig die Mobilitätsangebote für die Menschen in Innsbruck sind. Die Stadtrad-Nutzungen steigen kontinuierlich und auch die aktuellen Fahrgastzahlen bestätigen uns. Besonders erfreulich ist, dass jede 2. Innsbruckerin, jeder 2. Innsbrucker ein Zeitticket besitzt. Die hohe Nachfrage zeigt, wie wichtig ein gut ausgebauter, verlässlicher und nachhaltiger öffentlicher Nahverkehr für eine lebenswerte Stadt ist,“ betont Ekkehard Allinger-Csollich, Geschäftsführer der Innsbrucker Verkehrsbetriebe.

Oberösterreich: Familien-Öffi-Tage und kostenlose Citybusse

„Als langjähriger Partner der Europäischen Mobilitätswoche freuen wir uns, auch heuer gemeinsam mit unseren Partnergemeinden kostenlose Fahrten mit Stadt- und Citybussen anbieten zu können. Damit möchten wir möglichst viele Menschen dazu einladen, den Öffentlichen Verkehr einfach auszuprobieren und seine Vorteile im Alltag zu erleben. Gleichzeitig zeigen wir gemeinsam mit der Schiene OÖ im Rahmen des Mobilitätsfestes der Stadt Linz, wie wir mit der Regional-Stadtbahn Linz die Mobilität der Zukunft in Oberösterreich weiterentwickeln. Das Projekt wird in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zu einem leistungsfähigen, nachhaltigen und gut vernetzten Öffentlichen Verkehr im Zentralraum leisten“, so Klaus Wimmer, Geschäftsführer der OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft.

Zusätzlich finden am 19.09. und 20.09. die Familien-Öffi-Tage statt. In Oberösterreich sind zahlreiche Ausflugsziele hervorragend mit den Öffis zu erreichen – mit der OÖ Familienkarte und dem OÖ Verkehrsverbund an den Familien-Öffi-Tagen sogar kostenlos. Die Familien-Öffi-Tage sind eine gemeinsame Initiative des OÖ Verkehrsverbundes (OÖVV) und dem OÖ Familienreferat. In Verbindung mit der OÖ Familienkarte haben Familien die Möglichkeit sich ein kostenloses Freizeit-Ticket OÖ herunterzuladen und sind damit den ganzen Tag kostenlos im Regionalverkehr unterwegs.

Kärnten: Eine Woche lang kostenlos durch das ganze Bundesland

Besonders umfangreich fällt das Angebot der Kärntner Linien aus: Bei den Umsteigertagen 2026 können von 16. bis 22. September alle öffentlichen Verkehrsmittel in Kärnten kostenlos genutzt werden. Das Angebot umfasst den Schienenverkehr, Linienbusse des Regionalverkehrs sowie die Stadtverkehre in Klagenfurt und Villach sowie bestimmte Mikro-ÖV-Angebote. Damit können Menschen aller Generationen eine ganze Woche lang ausprobieren, wie ihre täglichen Wege ohne eigenes Auto funktionieren. Zusätzlich gibt es ein Gewinnspiel, bei welchem man ein Kärnten Ticket gewinnen kann.

Wien, Niederösterreich und Burgenland: Einzelfahrschein wird zur Tageskarte

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) unterstützt die Anliegen der EMW gemeinsam mit seinen Partnern mit einer Schnupperaktion am „Autofreien Tag“: Die VOR-Aktion „Einzelfahrt = Tageskarte“ soll möglichst vielen Menschen die Möglichkeit bieten, das umfangreiche Öffi-Angebot in der Ostregion unkompliziert für die eigenen Alltagswege zu probieren und vielleicht Autofahrten durch Bus, Bahn oder Bim zu ersetzen.

„Der gut ausgebaute Öffentliche Verkehr in der Ostregion ist für viele Menschen selbstverständlicher Teil ihres Alltags. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir laufend daran, dieses Angebot verlässlich weiterzuentwickeln und für ein gut funktionierendes Gesamtsystem zu sorgen. Der ‚Autofreie Tag‘ bietet eine schöne Gelegenheit, die Öffis auch einmal für Wege auszuprobieren, die sonst vielleicht mit dem Auto zurückgelegt werden“, so die VOR-Geschäftsführung Karin Zipperer und Alexander Schierhuber.

Im VOR setzt auch die Region um St. Valentin anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche ein sichtbares Zeichen: Bereits ab 16. September gilt auf fünf Regionalbuslinien eine Woche lang Freifahrt .

Steiermark: KlimaTickets für die landesweiten Wettbewerbe

In der Steiermark unterstützt der Verkehrsverbund Steiermark die EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE mit attraktiven Preisen: Für die landesweiten EMW-Wettbewerbe werden KlimaTickets Steiermark zur Verfügung gestellt. Wer mitmacht, hat damit die Chance, ein Jahr lang kostenlos mit Bus, Bahn und Straßenbahn im gesamten Bundesland unterwegs zu sein – und den Umstieg auf die Öffis gleich langfristig auszuprobieren.

„Nachhaltige und klimafreundliche Mobilität ist für uns nicht nur ein wichtiges Anliegen, sondern täglicher Auftrag. Umso mehr freut es uns, auch heuer wieder Teil der Europäischen Mobilitätswoche zu sein und gemeinsam mit vielen Partnern Bewusstsein für umweltfreundliche Mobilität zu schaffen“, erklärt Peter Gspaltl, Geschäftsführer Verkehrsverbund Steiermark.

Vorarlberg: Ein ganzer Monat zum Ausprobieren

In Vorarlberg wird aus der bisherigen VMOBIL Woche ein ganzer Aktionsmonat: Bei den VMOBIL Probiertagen kann im gesamten September unter dem Motto „Auf in die mobile Freiheit“ nachhaltige Mobilität unkompliziert getestet werden – mit einem günstigen Probiertage-Ticket um 18,40 Euro können Bus & Bahn in der Europäischen Mobilitätswoche sieben Tage lang ausprobiert werden. Außerdem bieten VMOBIL Radboxen, Leihräder und caruso carsharing den ganzen September sehr günstige bzw. kostenlose Testmöglichkeiten. Der VMOBIL Tourbus ist mit dem Schwerpunkt Pendlermobilität im ganzen Land unterwegs und macht halt bei zahlreichen Unternehmen. Alle Details und Infos hier.

Mobilität ausprobieren – in jedem Alter

Die Angebote der Verkehrs- und Mobilitätsverbünde zeigen, wie einfach der erste Schritt zu einer anderen Alltagsmobilität sein kann. Wer Bus, Bahn, Fahrrad oder unterschiedliche Angebote kombiniert, kann während der EUROPÄISCHEN MOBILITÄTSWOCHE neue Wege kennenlernen – vom Schulweg und Arbeitsweg bis zum gemeinsamen Familienausflug.

Die EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE findet jährlich von 16. bis 22. September statt. Höhepunkt ist der Autofreie Tag am 22. September. Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur setzt die EMW in Österreich im Rahmen von klimaaktiv mobil um. 2026 steht die Aktionswoche unter dem Jahresthema „Mobilität für alle Generationen“.

Unter #MeterMachen sind Gemeinden, Städte, Organisationen und Menschen in ganz Österreich eingeladen, nachhaltige Mobilität auszuprobieren und sichtbar zu machen. Ein besonderes Highlight der EUROPÄISCHEN MOBILITÄTSWOCHE ist das Mobilitätsbingo. Es lädt auf niederschwellige Art und Weise dazu ein, nachhaltige Mobilität im Alltag auszuprobieren. Die Teilnehmer:innen lösen einfache Mobilitäts-Challenges auf ihrer Bingo-Karte und sammeln fünf Felder in einer Reihe. Unter allen Einsendungen werden attraktive Preise verlost, darunter ein KlimaTicket. Mehr Infos dazu hier.

EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE

Die EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE findet jährlich von 16. bis 22. September statt. Höhepunkt ist der Autofreie Tag am 22. September. Das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur setzt die EMW in Österreich im Rahmen von klimaaktiv mobil um. 2026 steht die Aktionswoche unter dem Jahresthema „Mobilität für alle Generationen“.

Datum: 16.09.2026 - 22.09.2026

Art: Gesellschaft

Ort: Österreich

URL: https://www.mobilitaetswoche.at/