SPÖ-Herr: „Investitionen in Klimaschutz sind Investitionen in gute Arbeitsplätze für unsere Zukunft“

Wien (OTS) -

China stellt jeden Tag 50 neue Windräder auf. Sieben von zehn neu zugelassenen Autos in Österreich haben Hybrid- oder Elektroantriebe. Die Voest investiert über eine Milliarde Euro in einen Elektrolichtbogenofen, um den grünen Stahl der Zukunft zu produzieren. „Wir dürfen die Zeichen der Zeit nicht ignorieren. Wir wollen uns an die Spitze der Veränderung stellen und sie nicht verschlafen! Investitionen in Klimaschutz sind Investitionen in eine starke Wirtschaft und gute Arbeitsplätze für unsere Zukunft!“, so erste SPÖ-Klubvorsitzenden-Stellvertreterin und Umweltsprecherin Julia Herr in ihrer heutigen Rede im Nationalrat. ****

Seit fünf Jahren hat Österreich keine verbindlichen Klimaziele mehr. „Jetzt bekommt Österreich dank der SPÖ in der Regierung endlich ein Klimagesetz, in dem das Ziel Klimaneutralität 2040 verankert ist“, so die Abgeordnete. Den Grundsatz der SPÖ beschreibt Herr in ihrer Rede so: „Wir wollen unser Geld in Österreich investieren und nicht 10 Milliarden Euro pro Jahr für fossile Importe an Kriegstreiber überweisen!“

Statt so wie die FPÖ den Klimawandel und die Hitze zu leugnen, arbeite die SPÖ an konkreten Lösungen für Österreich. Dazu gehört besserer Schutz vor Hitze für alle, die im Sommer bei Hitze im Freien arbeiten müssen oder auch mehr Beschattung, Begrünung und Kühlung für zu heiße Wohnräume. Mit den Dürrehilfen unterstützt die Bundesregierung zudem von der Dürre geplagte Landwirt:innen. Der Kritik der Grünen entgegnet Herr: „Klimaneutralität 2040 soll dadurch endlich Realität werden und nicht länger nur Überschrift und Schlagzeile sein.“ (Schluss) mf/ls