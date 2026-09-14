  • 14.09.2026, 14:01:02
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„ZIB KiDS“ erklärt die Welt: „Das große ZIBikon“ jetzt auf kids.ORF.at

Wien (OTS) - 

Warum ist das Meer salzig? Wieso haben Giraffen so einen langen Hals? Und warum gibt es eigentlich Krieg? Antworten darauf gibt es ab sofort im neuen Video-Lexikon der „ZIB KiDS“: „Das große ZIBikon“ ist online auf https://kids.orf.at/ zu finden und erklärt Kindern alles, was sie schon immer über die Welt wissen wollten.

Es gibt Fragen, auf die wissen selbst Eltern und Großeltern manchmal keine Antwort. Fragen wie: Was sind Zölle? Was passiert, wenn wir sterben? Und wie funktioniert eigentlich Demokratie? Oder auch: Warum haben wir Schluckauf? Wieso legen Hühner bunte Eier? Und wer hat die Ferien erfunden? Die „ZIB KiDS“ gibt in Form von Erklär-Videos in rund 60 Sekunden die Antworten darauf – diese sind ab sofort auch im „ZIBikon“ online auf https://kids.orf.at/ zu finden.

Kinder und Jugendliche können ihre Fragen als Video an [email protected] schicken. Die Antwort-Videos sind in der „ZIB KiDS“ zu sehen und natürlich auch im „ZIBikon“ zu finden.

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