- 14.09.2026, 14:01:02
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„ZIB KiDS“ erklärt die Welt: „Das große ZIBikon“ jetzt auf kids.ORF.at
Warum ist das Meer salzig? Wieso haben Giraffen so einen langen Hals? Und warum gibt es eigentlich Krieg? Antworten darauf gibt es ab sofort im neuen Video-Lexikon der „ZIB KiDS“: „Das große ZIBikon“ ist online auf https://kids.orf.at/ zu finden und erklärt Kindern alles, was sie schon immer über die Welt wissen wollten.
Es gibt Fragen, auf die wissen selbst Eltern und Großeltern manchmal keine Antwort. Fragen wie: Was sind Zölle? Was passiert, wenn wir sterben? Und wie funktioniert eigentlich Demokratie? Oder auch: Warum haben wir Schluckauf? Wieso legen Hühner bunte Eier? Und wer hat die Ferien erfunden? Die „ZIB KiDS“ gibt in Form von Erklär-Videos in rund 60 Sekunden die Antworten darauf – diese sind ab sofort auch im „ZIBikon“ online auf https://kids.orf.at/ zu finden.
Kinder und Jugendliche können ihre Fragen als Video an [email protected] schicken. Die Antwort-Videos sind in der „ZIB KiDS“ zu sehen und natürlich auch im „ZIBikon“ zu finden.
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