Landesstraßen L 3004 und L 3005: Neugestaltung der Kreuzung im Ortsgebiet von Oberweiden beinahe abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Sanierung und Umgestaltung der Kreuzung der Landesstraße L 3004 mit der Landesstraße L 3005 im Gemeindegebiet von Weiden an der March (Bezirk Gänserndorf) konnte kürzlich offiziell fertiggestellt werden. Der NÖ Straßendienst hat gemeinsam mit der Gemeinde Weiden an der March dieses Infrastrukturprojekt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Instandhaltung der Straßeninfrastruktur in Oberweiden umgesetzt.

Die Landesstraßen L 3004 und L 3005 wiesen im Kreuzungsbereich aufgrund langjähriger hoher Verkehrsbelastung gravierende Substanzschäden wie Fahrbahnverformungen, Ausbrüche und Netzrisse auf. Zudem galt die Kreuzung als Unfallhäufungsstelle. Eine umfassende Sanierung und eine Anpassung der Verkehrsführung waren daher erforderlich.

Im Zuge des Projekts erhielten die Fahrbahnen beider Landesstraßen samt Kreuzungsbereich eine Erneuerung. Die neue Asphaltkonstruktion besteht aus einer 13 Zentimeter starken Tragschicht und einer drei Zentimeter starken Deckschicht. Verkehrstechnisch erfolgte die Umgestaltung der Kreuzung zu einer versetzten Doppel-T-Kreuzung. Dadurch konnten die Sichtverhältnisse verbessert und Konfliktpunkte reduziert werden. Auch die Nebenanlagen, Entwässerungseinrichtungen und angrenzenden Zufahrten passten die Verantwortlichen an die neuen Gegebenheiten an.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 379.000 Euro. Davon trägt das Land Niederösterreich etwa 309.000 Euro, die Gemeinde Weiden an der March rund 70.000 Euro. Die Baumaßnahmen starteten am 4. Mai und stehen nach planmäßigem Verlauf nunmehr kurz vor der Fertigstellung. Derzeit führt die Straßenmeisterei Gänserndorf noch Restarbeiten durch und stellt PKW-Stellplätze her. Während der Hauptausführungsphase waren temporäre Verkehrsbehinderungen sowie abschnittsweise Sperren unvermeidbar. Mit dem Abschluss der Arbeiten steht nun eine modernisierte und sicherere Straßeninfrastruktur zur Verfügung. Der NÖ Straßendienst und die Gemeinde Weiden an der March danken allen Beteiligten sowie den Verkehrsteilnehmern für das entgegengebrachte Verständnis während der Bauzeit.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected].