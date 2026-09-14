  • 14.09.2026, 13:33:32
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ÖVP – Keri ad Auszeit-WG: Kritik an Emmerlings Prestigeprojekt reißt nicht ab

Expertenkritik an Konzept und Umsetzung weiterhin unbeantwortet

Wien (OTS) - 

„Die neuerlichen rechtlichen Bedenken rund um die Auszeit-WG zeigen einmal mehr, dass bei diesem Projekt weiterhin wesentliche Fragen offen sind. Neos-Stadträtin Bettina Emmerling muss diese endlich ernst nehmen und für Klarheit sorgen“, so die Familiensprecherin der Wiener Volkspartei Gemeinderätin Sabine Keri in einer ersten Reaktion.

Dabei sind die rechtlichen Fragen nur ein weiterer Kritikpunkt in einer mittlerweile langen Reihe. Bereits zuvor hatten unter anderem Experten aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie fachliche Bedenken am Konzept geäußert. Auch das schließlich veröffentlichte Konzept konnte aus Sicht der Wiener Volkspartei zentrale Fragen nicht beantworten. „Bei einem derart sensiblen Projekt reicht es nicht, Freizeitangebote und die Ausstattung von Therapieräumen ausführlich zu beschreiben. Entscheidend ist, wie mit den Intensivtätern konkret umgegangen beziehungsweise wie eine nachhaltige Verhaltensänderung erreicht werden soll. Mittlerweile stehen immer mehr Fragezeichen im Raum. Das ist gerade bei einer derart sensiblen Materie besonders problematisch: Schließlich geht es auch darum, den Jugendlichen klare Strukturen vorzuleben und ihnen zu vermitteln, dass Regeln einzuhalten sind und zugleich Sicherheit und Orientierung geben“, so Keri.

„Wir haben immer betont, dass es für strafunmündige Intensivtäter wirksame Maßnahmen braucht. Umso wichtiger ist es, dass diese fachlich fundiert, rechtlich abgesichert und transparent umgesetzt werden. Statt die Auszeit-WG gegen immer neue Bedenken zu verteidigen, sollte Stadträtin Emmerling die Kritik endlich ernst nehmen und die offenen Fragen nachvollziehbar beantworten. Gerade bei einem derart sensiblen Thema darf ein politisches Prestigeprojekt nicht über fachliche Bedenken und offene Fragen hinwegtäuschen“, so Keri abschließend.

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