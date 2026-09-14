Erfolgreicher ORF-Kultursommer: 5,114 Millionen nutzten TV-Angebote aus allen Bundesländern

Wien (OTS) -

Der ORF blickt auf einen heißen (Kultur-)Sommer zurück – und damit auch auf eine erfolgreiche, rund 500 Programmstunden umfassende Saison, mit der der öffentlich-rechtliche Rundfunk einmal mehr ein Millionenpublikum erreicht hat. „Es ist uns als ORF ein großes Anliegen und Auftrag, die Vielfalt und Qualität des heimischen Kulturgeschehens einem möglichst breiten Publikum – in diesem Jahr insgesamt erneut mehr als fünf Millionen Zuseherinnen und Zusehern – zugänglich zu machen. Mit dem umfassenden Angebot bestehend aus u. a. großen Bühnenproduktionen, Konzerten, Gesprächen und Hintergrundberichten schaffen wir Begegnungen mit Kunst und Kultur – in ganz Österreich und über alle Ausspielwege hinweg“, betont ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher. „Damit erfüllen wir nicht nur unseren öffentlich-rechtlichen Auftrag, sondern leisten gemeinsam mit unseren Kulturpartnern einen wesentlichen Beitrag dazu, das reiche kulturelle Leben unseres Landes sichtbar und erlebbar zu machen. Der ORF versteht sich dabei als verlässlicher Partner der Kulturschaffenden ebenso wie als Türöffner für unser Publikum.“

Das TV-Angebot via ORF 1, ORF 2, ORF III und ORF/3sat verfolgten insgesamt 5,114 Millionen Zuseher:innen (weitester Seherkreis), das entspricht 68 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Allein die Sendungen von den Salzburger Festspielen verzeichneten 2,206 Millionen (weitester Seherkreis) Zuseher:innen, das sind 29 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung. Die Bregenzer Festspiele wollten sich 1,913 Millionen (weitester Seherkreis) bzw. 25 Prozent nicht entgehen lassen. Das Angebot aus Grafenegg erreichte 1,300 Millionen und damit 17 Prozent. Außerdem erfolgreich waren auch Konzertklassiker wie das „Sommernachtskonzert“ und das „Prater Picknick“.

Der ORF-Kultursommer 2026 bot seinem Publikum eine Fülle an Höhepunkten: Die ORF-Kulturflotte rückte mit den TV-Sendern ORF 2, ORF III und 3sat, ihren Radios – allen voran Ö1 –, den Landesstudios sowie dem ORF.at-Netzwerk auch 2026 wieder das reichhaltige Kulturschaffen des Landes ins Rampenlicht und machte den heimischen Kultursommer erlebbar für alle. So präsentierte der multimediale Schwerpunkt ORF-Kultursommer 2026 im Fernsehen rund 80 TV-Übertragungen und -Bühnenproduktionen, während im Festspielsender Ö1 mehr als 140 Radioproduktionen von über 30 heimischen Festivals angeboten wurden. Auf dem ORF-Spielplan stand etwa eine Vielzahl hochkarätiger Konzert- und Bühnenproduktionen, so zum Auftakt des ORF-Kultursommers 2026 das Festkonzert zur Eröffnung des Rudolf Buchbinder Saals in Grafenegg, das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker aus Schönbrunn, das Prater-Picknick der Wiener Symphoniker, das Jubiläums-Open-Air zu 60 Jahre Bruckner Orchester Linz vom Traunsee, das vom ORF Radio-Symphonieorchester Wien gespielte Eröffnungskonzert des Carinthischen Sommers aus Villach, die Styriarte-Klangwolke aus Graz, „Stars in Gars“, das Musical-Ereignis „Broadway in Baden“, das Opern Air der Wiener Staatsoper im Burggarten der Bundeshauptstadt und zahlreiche weitere. Große Oper versprachen weiters u. a. „La traviata“ von den 80. Bregenzer Festspielen, „Carmen“ und „Ariadne auf Naxos“ aus Salzburg oder „Tosca“ von der Oper im Steinbruch St. Margarethen.

Der ORF-Kultursommer 2026 präsentierte außerdem Großereignisse wie den 50. Ingeborg-Bachmann-Preis aus Klagenfurt, der heuer im Licht des 100. Geburtstags der österreichischen Schriftstellerin stand, mit dem Wiener Donauinselfest Europas größtes Open-Air-Festival und mit Woodstock der Blasmusik Europas größtes Brass-Festival aus Ort im Innkreis. Aber auch Kleinkunst-Events wie „,Die Tafelrunde‘-Open-Airs“ oder ein Kurzfilm-Special zeichneten das reichhaltige Kulturangebot aus. Ergänzt wurden die Kultursommer-Events durch ein Rahmenprogramm mit spannenden Dokumentationen und Künstlerporträts, anregenden Kulturmagazinen und Literaturgesprächen sowie aktueller Kulturberichterstattung in allen Medien des ORF.

Erfolgreicher Kultursommer in Ö1

Vom Carinthischen Sommer über Glatt & Verkehrt, das Internationale Jazzfest Saalfelden, die INNTöne, das Jazzfestival Leibnitz, das Vienna Blues Spring oder die Styriarte bis zu den Salzburger und den Bregenzer Festspielen erstreckte sich das Ö1-Konzertprogramm im heurigen Kultursommer. Neben umfangreicher aktueller Berichterstattung präsentierte Ö1 insgesamt 21 Konzerte und Opern aus Salzburg – darunter auch zwei Auftritte des ORF Radio-Symphonieorchester Wien – sieben davon live. Insgesamt sendete Ö1 rund 150 Konzerte von mehr als 30 heimischen Festivals, das entspricht mehr als 300 Stunden Programm der unterschiedlichsten musikalischen Richtungen.

Via EBU wurden diesen Sommer 25 von Ö1 produzierte Konzerte und Opern von weltweit 33 Stationen – u. a. auch in Australien, China und Japan – übernommen und insgesamt bisher 106 Mal in 25 Ländern ausgestrahlt. Spitzenreiter bei den Übernahmen sind dabei aus Salzburg die Oper „Der Prinz von Homburg“ (16 Übernahmen) sowie das Konzert des Mozarteumorchesters Salzburg unter Roberto González Monjas (14 Übernahmen), das Verdi-Requiem mit den Wiener Philharmonikern unter Riccardo Muti (18 Übernahmen) und das Konzert mit den Wiener Philharmonikern und Christian Thielemann (13 Übernahmen), von der Schubertiade Schwarzenberg das Konzert des Pianisten Francesco Piemontesi (17 Übernahmen), aus Bregenz die Oper „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ (acht Übernahmen) und aus der Steiermark das Konzert mit dem Styriarte Festival Orchester (zwölf Übernahmen).

Kultursommer online, im Stream und im Teletext

Intensiv genutzt wurden auch die ORF-Video-Streams der TV-Übertragungen und -Sendungen zum Kultursommer: Die vom ORF bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand verbuchten laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) bisher in Österreich zusammen ein Gesamtnutzungsvolumen von 32 Millionen Minuten, 3,6 Millionen Bruttoviews (Videostarts) sowie 1,4 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Insgesamt standen die Festspiele und Festivals des Sommers auch heuer wieder im Zentrum der aktuellen Kulturberichterstattung zahlreicher Channels des ORF.at-Netzwerks und der Streamingplattformen ORF ON und ORF Sound. Auch der ORF TELETEXT informierte laufend und umfassend über das kulturelle Geschehen und seine Highlights.