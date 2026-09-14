SPÖ-Seltenheim: „Dass Schnedlitz nicht einmal weiß, an welchem Datum eigene Tour beginnt, ist bezeichnend für inhaltliche Leere der FPÖ“

Wien (OTS) -

„Viel Hetze, Spaltung und Rundumschläge, aber null Lösungen“ – so fasst SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim die heutige Pressekonferenz von FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz zusammen. „Dass Schnedlitz selbst auf Nachfrage keine Antwort darauf hat, an welchem Datum die eigene Tour beginnt, ist bezeichnend für die Konzeptlosigkeit und inhaltliche Leere der FPÖ. Sobald es konkret wird, ‚glänzt‘ die FPÖ mit Ahnungslosigkeit. Die FPÖ hat keine Lösungen für Land und Leute, sie lebt von Problemen. Im Gegensatz zur FPÖ macht die SPÖ Österreich jeden Tag besser und sorgt für Ordnung und Gerechtigkeit. Während die SPÖ mit vielen wirksamen Maßnahmen wie zum Beispiel Eingriffen bei den Mieten, dem Medikamentenpreisdeckel, dem Strom-Sozialtarif oder der Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel die Menschen entlastet, hat die FPÖ im Parlament gegen fast jede Maßnahme zur Bekämpfung der Teuerung gestimmt. Und auch in Sachen Klima steht die FPÖ auf der falschen Seite. Während es dank SPÖ in der Regierung endlich ein Klimagesetz gibt, leugnen Kickl & Co. den menschengemachten Klimawandel. Trotz Rekordhitze, Dürre, Wasserknappheit und hunderten Hitzetoten in Österreich spricht die FPÖ weiter von ‚Hitzepanik‘ und ‚Alarmismus‘. Das zeigt ganz klar: Die FPÖ ist nicht für die Menschen da, sie stellt sich gegen die Bevölkerung und betet Teuerungs- und Kriegstreiber wie Trump und Putin an“, so Seltenheim heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/ls