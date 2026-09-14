  • 14.09.2026, 13:09:32
  • /
  • OTS0108

SPÖ-Seltenheim: „Dass Schnedlitz nicht einmal weiß, an welchem Datum eigene Tour beginnt, ist bezeichnend für inhaltliche Leere der FPÖ“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: „Blaue Dagegen-Partei hat keine Lösungen für Land und Leute“ – Während SPÖ Leben der Menschen leichter und leistbarer macht, lässt FPÖ Menschen im Stich

Wien (OTS) - 

„Viel Hetze, Spaltung und Rundumschläge, aber null Lösungen“ – so fasst SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim die heutige Pressekonferenz von FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz zusammen. „Dass Schnedlitz selbst auf Nachfrage keine Antwort darauf hat, an welchem Datum die eigene Tour beginnt, ist bezeichnend für die Konzeptlosigkeit und inhaltliche Leere der FPÖ. Sobald es konkret wird, ‚glänzt‘ die FPÖ mit Ahnungslosigkeit. Die FPÖ hat keine Lösungen für Land und Leute, sie lebt von Problemen. Im Gegensatz zur FPÖ macht die SPÖ Österreich jeden Tag besser und sorgt für Ordnung und Gerechtigkeit. Während die SPÖ mit vielen wirksamen Maßnahmen wie zum Beispiel Eingriffen bei den Mieten, dem Medikamentenpreisdeckel, dem Strom-Sozialtarif oder der Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel die Menschen entlastet, hat die FPÖ im Parlament gegen fast jede Maßnahme zur Bekämpfung der Teuerung gestimmt. Und auch in Sachen Klima steht die FPÖ auf der falschen Seite. Während es dank SPÖ in der Regierung endlich ein Klimagesetz gibt, leugnen Kickl & Co. den menschengemachten Klimawandel. Trotz Rekordhitze, Dürre, Wasserknappheit und hunderten Hitzetoten in Österreich spricht die FPÖ weiter von ‚Hitzepanik‘ und ‚Alarmismus‘. Das zeigt ganz klar: Die FPÖ ist nicht für die Menschen da, sie stellt sich gegen die Bevölkerung und betet Teuerungs- und Kriegstreiber wie Trump und Putin an“, so Seltenheim heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/ls

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright