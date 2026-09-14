US Open werden zum Quotenhit auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Das gestrige Finale der US Open zwischen Alexander Zverev und Ben Shelton konnte mit 11,7 Prozent Marktanteil (E12-49) und 156.000 Zuseher:innen (E12+) im TV auf PULS 4 überzeugen. In der jungen Zielgruppe (E12-29) lag der Marktanteil bei 12 Prozent. Das US Open Finale der Herren macht PULS 4 mit 6,4 Prozent Marktanteil zum stärksten Privatsender am Sonntag. PULS 4 war der stärkste Sender am späten Abend im österreichischen TV-Markt (22:00-00:00) mit 13,4 Prozent Marktanteil (E12-49). Insgesamt verfolgten das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres 1,1 Mio. Österreicher:innen (WSK E12+).



Stärkster Stream am Sonntag, 13. September 2026, auf JOYN: Das Herren-Finale erzielte 83.100 Video Views und eine Watchtime von 3,9 Mio. Minuten. Das gesamte Turnier steigerte sich gegenüber dem Vorjahr in den Video Views um 21 Prozent auf rund 861.000 und in der Watchtime um 54 Prozent auf 21,9 Mio. Minuten.



Die Australian Open ab 2027 live auf PULS 4 & JOYN: PULS 4 sichert sich ab Jänner 2027 die Rechte für die Australian Open, den ersten Grand Slam 2027 – und für weitere drei Folgejahre bis 2030. Gezeigt werden jeweils zwei Matches pro Spieltag live auf PULS 4 und JOYN sowie alle weiteren Top-Matches ebenso auf JOYN durch Livestream-Partner Eurosport. Möglich macht das die Partnerschaft mit dem Rechtehalter Warner Bros. Discovery (WBD). Weiter geht es auch 2027 wieder mit den US Open, dem vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres, exklusiv kostenlos auf JOYN & PULS 4 zu sehen.