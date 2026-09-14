  • 14.09.2026, 12:42:32
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Teaming Up 4 Forests lädt zum TU4F Webinar: „Can Europe’s forests be both productive and biodiverse?”

Wie gelingt der Ausgleich zwischen Produktivität und Biodiversität in Europas Wäldern? Wie lassen sich Holzgewinnung und Klimaresilienz miteinander vereinbaren?

Wien (OTS) - 

Am Mittwoch, 16. September 2026 veröffentlicht Teaming Up 4 Forests die neue wissenschaftliche Synthesestudie „Productive and Biodiverse: Managing Europe's Forests for Economic and Ecological Outcomes“. Die Studie geht der Frage nach der Vereinbarkeit und wechselseitigen Abhängigkeit von Produktivität und Biodiversität in Europas Wäldern nach. Sie zeigt auf, wie resiliente Wälder die wirtschaftlichen und sozialen Ansprüche an sie erfüllen – und trotz der Herausforderungen des Klimawandels funktionierende Ökosysteme bleiben können.

Anlässlich der Veröffentlichung der Studie lädt Teaming Up 4 Forests zu einem 45-minütigen Online-Webinar ein. Dabei stellen wir den Ansatz der Studie vor, präsentieren ausgewählte Ergebnisse und diskutieren deren Bedeutung für die Waldbewirtschaftung in Europa.

Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner:

  • Frank Krumm (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL), wissenschaftlicher Leiter der Studie
  • Zuzana Dobšinská (Technische Universität Zvolen, Slowakei), Leitautorin der Studie.

Im Anschluss an die Statements der beiden Expert*innen findet eine interaktive Fragerunde statt.

Das Webinar:

Das Webinar in englischer Sprache bietet eine erste Gelegenheit, die Ergebnisse der Studie kennenzulernen und den Referierenden direkt Fragen zu stellen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Teaming Up 4 Forests ...

... wurde 2021 von IUFRO und Mondi gegründet und hat seitdem ein professionelles Netzwerk von über 100 Wissenschaftler*innen, Wirtschaftsvertreter*innen und politischen Entscheidungsträger*innen entlang der forstwirtschaftlichen Wertschöpfungskette aufgebaut. Die Plattform hat das Ziel, weltweit verfügbare wissenschaftliche Erkenntnisse in praktische Lösungsansätze für den holzbasierten Sektor zu übersetzen. Sie bietet einen Treffpunkt für regelmäßige Interaktionen, Wissensaustausch und gegenseitiges Lernen und teilt aktiv Ergebnisse, um Diskussionen über die Zukunft von waldbasierten Gütern und Dienstleistungen zu erleichtern. Die Plattform strebt an, ihre Wirkung zu erhöhen und neue Partner einzubeziehen, um die Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu unterstützen. https://teamingup4forests.com/

Teaming Up 4 Forests Webinar: „Can Europe’s forests be both productive and biodiverse?”

Am Mittwoch, 16. September 2026 veröffentlicht 
Teaming Up 4 Forests die neue wissenschaftliche 
Synthesestudie „Productive and Biodiverse: 
Managing Europe's Forests for Economic 
and Ecological Outcomes“. 
Anlässlich der Veröffentlichung der Studie lädt 
Teaming Up 4 Forests zu einem 45-minütigen 
Online-Webinar ein. Dabei stellen wir den Ansatz
der Studie vor, präsentieren ausgewählte Ergebnisse 
und diskutieren deren Bedeutung für die 
Waldbewirtschaftung in Europa.

Datum: 16.09.2026, 09:00 Uhr - 16.09.2026, 09:45 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: https://tinyurl.com/TU4F-16-September

URL: https://tinyurl.com/TU4F-16-September

Rückfragen & Kontakt

Teaming Up 4 Forests
Website: https://teamingup4forests.com/

IUFRO : Gerda Wolfrum
+43 676 6979443 | [email protected]

Mondi : Dan Reddie
[email protected]

Agenturkontakt:
die jungs kommunikation | Martin Lengauer
+43 699 1008857 | [email protected]

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[Mittwoch, 16.09.2026, 09:00]

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