Teaming Up 4 Forests lädt zum TU4F Webinar: „Can Europe’s forests be both productive and biodiverse?”

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, 16. September 2026 veröffentlicht Teaming Up 4 Forests die neue wissenschaftliche Synthesestudie „Productive and Biodiverse: Managing Europe's Forests for Economic and Ecological Outcomes“. Die Studie geht der Frage nach der Vereinbarkeit und wechselseitigen Abhängigkeit von Produktivität und Biodiversität in Europas Wäldern nach. Sie zeigt auf, wie resiliente Wälder die wirtschaftlichen und sozialen Ansprüche an sie erfüllen – und trotz der Herausforderungen des Klimawandels funktionierende Ökosysteme bleiben können.

Anlässlich der Veröffentlichung der Studie lädt Teaming Up 4 Forests zu einem 45-minütigen Online-Webinar ein. Dabei stellen wir den Ansatz der Studie vor, präsentieren ausgewählte Ergebnisse und diskutieren deren Bedeutung für die Waldbewirtschaftung in Europa.

Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner:

Frank Krumm (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL), wissenschaftlicher Leiter der Studie

(Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL), wissenschaftlicher Leiter der Studie Zuzana Dobšinská (Technische Universität Zvolen, Slowakei), Leitautorin der Studie.

Im Anschluss an die Statements der beiden Expert*innen findet eine interaktive Fragerunde statt.

Das Webinar:

Mittwoch, 16. September 2026, 09:00 bis 09:45 Uhr MESZ

Online via Microsoft Teams

Kostenlose Anmeldung zum Webinar: https://tinyurl.com/TU4F-16-September

Mit dem Start des Webinars ist die Studie unter https://teamingup4forests.com/resources/ zum Download verfügbar.

Das Webinar in englischer Sprache bietet eine erste Gelegenheit, die Ergebnisse der Studie kennenzulernen und den Referierenden direkt Fragen zu stellen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Teaming Up 4 Forests ...

... wurde 2021 von IUFRO und Mondi gegründet und hat seitdem ein professionelles Netzwerk von über 100 Wissenschaftler*innen, Wirtschaftsvertreter*innen und politischen Entscheidungsträger*innen entlang der forstwirtschaftlichen Wertschöpfungskette aufgebaut. Die Plattform hat das Ziel, weltweit verfügbare wissenschaftliche Erkenntnisse in praktische Lösungsansätze für den holzbasierten Sektor zu übersetzen. Sie bietet einen Treffpunkt für regelmäßige Interaktionen, Wissensaustausch und gegenseitiges Lernen und teilt aktiv Ergebnisse, um Diskussionen über die Zukunft von waldbasierten Gütern und Dienstleistungen zu erleichtern. Die Plattform strebt an, ihre Wirkung zu erhöhen und neue Partner einzubeziehen, um die Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu unterstützen. https://teamingup4forests.com/

Teaming Up 4 Forests Webinar: „Can Europe’s forests be both productive and biodiverse?”

Am Mittwoch, 16. September 2026 veröffentlicht Teaming Up 4 Forests die neue wissenschaftliche Synthesestudie „Productive and Biodiverse: Managing Europe's Forests for Economic and Ecological Outcomes“. Anlässlich der Veröffentlichung der Studie lädt Teaming Up 4 Forests zu einem 45-minütigen Online-Webinar ein. Dabei stellen wir den Ansatz der Studie vor, präsentieren ausgewählte Ergebnisse und diskutieren deren Bedeutung für die Waldbewirtschaftung in Europa.

Datum: 16.09.2026, 09:00 Uhr - 16.09.2026, 09:45 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: https://tinyurl.com/TU4F-16-September

URL: https://tinyurl.com/TU4F-16-September