- 14.09.2026, 12:00:32
- /
- OTS0097
Termine am 15. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 11.00 Uhr, PK Grüne Wien „Ausblick auf den politischen Herbst – Grüne Schwerpunkte und Kampagnen“ mit nicht amtsführenden Stadträt*innen Judith Pühringer und Peter Kraus (1., Rathaus, Grüner Klub, Sitzungszimmer 106)
(Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK