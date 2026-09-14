ASFINAG: Maut-Service FLEX kommt weiterhin gut an - 1,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreicht

Wien (OTS) -

Durch alle Mautstellen ohne Stopp fahren, komfortable Übersicht über die automatische Abrechnung nach jeder Fahrt: mit der digitalen Streckenmaut „FLEX“ hat die ASFINAG ein Produkt im Sinne ihrer Kundinnen und Kunden entwickelt, das nach wie vor gut ankommt. „Jetzt nach der Ferienzeit ziehen wir eine erfreuliche Zwischenbilanz. Mehr als 1,5 Millionen Kundinnen und Kunden nutzen FLEX – ein Beweis dafür, dass wir hier ein umfassendes Service im Angebot haben“, so ASFINAG-Geschäftsführerin Jacqueline Erhart.

Neben dem Vorteil einer raschen Durchfahrt durch die Mautstellen spielt vor allem auch der preisliche Nutzen eine große Rolle: Kundinnen und Kunden zahlen für die Einzelfahrten nur so lange, bis sie den Preis der Mehrfahrtenkarte der jeweiligen Strecke erreicht haben. Das heißt im Klartext: Alle weiteren Fahrten auf diesen Strecken sind dann kostenlos. Aus Kostensicht ist FLEX in jedem Fall die beste Option, weil nie ein höherer Preis als die Mehrfahrtenkarte verrechnet wird.

Das bedeutet im Detail: Für die A 10 Tauern Autobahn beträgt der Maximalpreis somit 90 Euro, für die A 13 Brennerautobahn sind es 75 Euro, für die S 16 Arlberg Schnellstraße 78 Euro, für die A 9 Pyhrn Autobahn 80 Euro. Für den A 11 Karawankentunnel gibt es keine Mehrfahrtenkarte, daher wird der Tarif der jeweiligen Einzelfahrt individuell verrechnet.

Einfache Aktivierung im ASFINAG Mautshop

Das innovative Service ist im Mautshop unter shop.asfinag.at zu finden. Ist man im Mautshop mit dem ASFINAG-Konto angemeldet, kann „Digitale Streckenmaut FLEX“ für jedes im Konto hinterlegte Kennzeichen mit ein paar Klicks aktiviert werden. Abgerechnet werden die Fahrten über das im Mautshop hinterlegte Zahlungsmittel wie etwa die Kreditkarte. Wichtig: Die Registrierung zum Service FLEX ist dabei kostenlos.