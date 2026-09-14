Erfolgreicher Abschluss: Gesundheits- und Krankenpflegeschule Horn feiert 20 Absolventinnen und einen Absolventen

St. Pölten (OTS) -

Insgesamt 20 Absolventinnen und Absolventen konnten ihre Ausbildung im Gesundheitsbereich an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Horn erfolgreich beenden und nahmen am 11. September 2026 ihre Abschlusszeugnisse in einem feierlichen Festakt im Vereinshaus Horn entgegen.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am 11. September 2026 im Vereinshaus Horn wurden den Absolventinnen und Absolventen die Abschlusszeugnisse von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in Vertretung der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreicht: „Die Abschlussfeier ist ein beeindruckender Meilenstein im Werdegang dieser engagierten Fachkräfte. Ihre harte Arbeit und ihr Engagement haben sich in den hervorragenden Ergebnissen der Abschlussprüfungen niedergeschlagen, und ich möchte allen sehr herzlich zu diesem Erfolg gratulieren.“

Zwölf Absolventinnen der Pflegefachassistenz und sechs Absolventinnen und zwei Absolventen der Pflegeassistenz schlossen ihre Ausbildungen erfolgreich ab. „Die Absolventinnen und Absolventen haben hervorragende berufliche Perspektiven, die sich über ganz Niederösterreich erstrecken. Das Gesundheitswesen bietet nicht nur vielfältige und erfüllende Karrieremöglichkeiten, sondern auch eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsumfeld, bei dem jeder Tag neue Erfahrungen mit sich bringt“, betont Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Zwei Jahre dauerte die Ausbildung an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege zur Pflegefachassistenz bzw. ein Jahr zur Pflegeassistenz, in denen den Schülerinnen und Schülern umfangreiches theoretisches und praktisches Wissen im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege vermittelt wurde. Die Qualität der Ausbildung spiegelt sich nicht zuletzt in den Ergebnissen der Abschlussprüfungen wider: Alle 20 Kandidatinnen und Kandidaten haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, davon fünf mit ausgezeichnetem Erfolg, acht mit gutem Erfolg und sieben mit Erfolg.

Diese Abschlussfeier bedeutet gleichzeitig den Übergang zu einer aufregenden neuen Ära für angehende Pflegefachkräfte in der Region. Seit Februar 2026 bietet die Schule auch Nostrifikationen in der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz an. „Weiters bietet die imc Krems University of Applied Sciences den Bachelorstudiengang für Gesundheits- und Krankenpflege am Standort Horn an. Mit diesem wegweisenden Programm wird den Menschen in der Region Waldviertel eine weitere erstklassige Ausbildungsmöglichkeit im Pflegebereich eröffnet. Zudem werden an der GuKPS Horn die dreijährige Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) sowie die MAB-Lehrgänge (Medizinische Assistenzberufe) der Operationsassistenz und Gipsassistenz angeboten. Für Pflegeassistentinnen und -assistenten besteht außerdem die Möglichkeit, nach einem Jahr Vollzeit im Beruf Pflegeassistenz, in das zweite Ausbildungsjahr der Pflegefachassistenz einzusteigen. Somit bietet Horn das gesamte Spektrum der Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege an – von der Pflegeassistenz bis hin zum Bachelorstudium“, freut sich Mag. Franz Huber, Kaufmännischer Direktor des LK Horn-Allentsteig.

Weitere Informationen: NÖ Landesgesundheitsagentur, Abteilung Kommunikation, Stefanie Haslauer-Zischkin, BA, Telefon 2742 9009-10068, E-Mail [email protected], bzw. Landesklinikum Horn-Allentsteig, Sonja Dietrich, Telefon 02982/9004-16010, E-Mail [email protected], http://www.landesgesundheitsagentur.at/