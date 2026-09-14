ITALIAN EXHIBITION GROUP (OTS) -

SIGEP WORLD 2027, IEG STARTET DIE GLOBALE HERAUSFORDERUNG:

DIE ANZAHL DER INTERNATIONALEN EINKÄUFER VERDOPPELT SICH, MIT MASSGESCHNEIDERTEN ERLEBNISSEN

· Die 48. Ausgabe der IEG-Veranstaltung vom 23. bis 27. Januar 2027 auf der Fiera di Rimini

Die Anzahl der Top-Einkäufer soll von 502 im Jahr 2026 auf etwa 1.000 verdoppelt werden: Dieses Ziel verfolgt die SIGEP World dank des verstärkten Engagements der Agentur ICE und des MAECI für die Ausgabe 2027, die die Spitzenleistungen aus den Bereichen Speiseeis, Konditorei, Bäckerei, Pizza, Schokolade und Kaffee zusammenbringen wird. Die 48. Ausgabe der Veranstaltung der Italian Exhibition Group (IEG) auf der Fiera di Rimini vom 23. bis 27. Januar knüpft an die Zahlen von 2026 an: 1.300 Marken, 138.000 Quadratmeter, 30 Hallen, Fachbesucher aus 160 Ländern (fast jeder vierte Besucher kommt aus dem Ausland) und ein Anstieg der ausländischen Aussteller um 33 %. 502 Top-Einkäufer reisten dank der Agentur ICE und dem MAECI aus 74 Ländern an. Insgesamt kamen 5.851 Geschäftstreffen zustande. Für 2027 liegt der Schwerpunkt auf Einzelhandelsketten, Travel-Catering und Luxushotellerie. Darüber hinaus sind ein neues Gastland, ein internationaler Pavillon, ausländische Delegationen und internationales Business-Matchmaking vorgesehen.

„Die Verdoppelung der Top-Einkäufer mit speziell zugeschnittenen Erlebnissen markiert den Wandel der SIGEP World“, so Ilaria Cicero, Global Exhibition Director der Food-&-Beverage-Sparte von IEG und CEO von IEG Asia (Singapur). „SIGEP ist heute ein globales Netzwerk, das das ganze Jahr über Beziehungen zwischen Unternehmen, Märkten und Kulturen schafft und die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt – von den Rohstoffen bis hin zu modernsten Technologien.“

DIE ZAHLEN ZUM ITALIENISCHEN SPEISEEIS-SOMMER

Unter den Branchen von SIGEP World bleibt Speiseeis von zentraler Bedeutung. Und die Daten bestätigen die Bedeutung dieses Sektors. Laut Claudio Pica, Generalsekretär des Italienischen Verbands der Speiseeishersteller (AIG) (mit mehr als 3.800 angeschlossenen Betrieben), wird der durchschnittlicheAnstiegdesSpeiseeiskonsums, gemessen am Volumen, gegenüber der Tourismussaison 2025 auf +2 % geschätzt: „Wir können Italien in drei Gebiete unterteilen: In den Badeorten lag das Wachstum gegenüber 2025 bei 12 %, während es in den Wohngebieten rund 8 % betrug. In den Großstädten belief sich der Anstieg auf etwa 1 %. Beim Nachmittagskonsum, der von der sengenden Hitze geprägt war, fiel die Wahl vor allem auf Granitas und Sorbets.“ Pica fügt hinzu: „Hervorzuheben ist jedoch, dass die Rentabilität der Eisdielen aufgrund der sogenannten ‚Hitzesteuer‘, verursacht durch höhere Strom- und Kühlkosten, sowie der Kosten für qualifiziertes Personal um 6 % gesunken ist.“

NICHT MEHR NUR EINE MESSE: SIGEP IST EIN GLOBALES NETZWERK

Die Marke SIGEP ist inzwischen ein internationales Netzwerk mit Veranstaltungen auf drei Kontinenten und einer Community, die das ganze Jahr über im Dialog steht. Im Juli war SIGEP Asia mit der Gelato World Cup – Asia Selection wieder bei der Marina Bay Sands Expo in Singapur zu Gast. Die SIGEP USA kehrt vom 13. bis 15. April 2027 in die Vereinigten Staaten zurück, während die SIGEP China im Juni 2027 in Shanghai stattfinden wird. SIGEP Meets the World, das sich an potenzielle Aussteller, Einkäufer und Medien richtet, macht nach Stationen in Chicago, São Paulo, Ho-Chi-Minh-Stadt und Tokio als Nächstes Halt in Warschau, Istanbul, München und Paris – in Zusammenarbeit mit der Agentur ICE und den Handelskammern. Abgerundet wird die Strategie durch die SIGEP-Ambassadors, darunter die Gewinner des Gelato World Cup, die in den wichtigsten Märkten tätig sind.

Die große Neuheit des Jahres 2027 wird Vietnam als Gastland sein. Wir sprechen von einem der dynamischsten Märkte im weltweiten Foodservice: Für den Außer-Haus-Sektor wird bis 2031 ein Volumen von 45,2 Milliarden US-Dollar prognostiziert (gegenüber 24,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, +10 % pro Jahr). Das Land ist der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt und der führende Exporteur von Robusta-Kaffee, wobei die Exporte um 58,8 % gestiegen sind. In Zusammenarbeit mit der Agentur ICE und ICHAM bringt das Projekt eine Regierungsdelegation und neue qualifizierte Einkäufer nach Rimini.

Die Zahlen unterstreichen die Bedeutung des Exports und damit des globalen Netzwerks von SIGEP World. Laut ICE-Eurostat stiegen die Exporte von italienischem Speiseeis im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2025 um 19 % (121 Millionen Euro gegenüber 102 Millionen Euro). Von Australien – Ozeanien erreichte beim Export von Speiseeis ein Volumen von 8,8 Millionen Euro – bis zu den dynamischsten Märkten der Welt verzeichnen immer mehr italienische Eisdielen ein erhebliches Wachstum. Gelato Messina, eine renommierte australische Eisdiele für handwerklich hergestelltes Speiseeis, steht beispielhaft für den Erfolg italienischer Spitzenqualität. In den vergangenen 5 Jahren verzeichnete das Unternehmen kontinuierliche Wachstumsraten zwischen 3 und 5 %. „Für uns war es erneut ein hervorragendes Jahr. Der australische Speiseeismarkt ist heute so stark und wettbewerbsfähig wie nie zuvor“, betont der Gründer Nick Palumbo.

TECHNOLOGIEN UND AUSRÜSTUNG: DIE GESAMTE LIEFERKETTE IN RIMINI

Der technologische Bereich auf der SIGEP World umfasst den Kitchen Equipment Hub, ein globales Schaufenster für Foodservice-Technologien, sowie den Digital District für Robotik, KI und digitale Dienstleistungen. Zu den Neuheiten gehört „The Orbital Kitchen“ mit BEX (Beyond Exploration Expo, ebenfalls eine von IEG organisierte Veranstaltung), eine KI-gestützte Küche mit intelligenten Lösungen, die sich auf der Erde vielseitig einsetzen lassen. Hinzu kommen Systeme zur Wasseraufbereitung und Maschinen für die Teigwarenherstellung. Ein Beirat von EFCEM-ANIMA wird sich während der Messe mit den europäischen Branchenverbänden austauschen.

ERLEBNISFORMATE

Auf der SIGEP World feiert ein neues Konzept Premiere, das sich der Spitzenpatisserie und dem exzellenten Kaffeeangebot in der Luxushotellerie widmet. Daran nehmen internationale Executive Chefs und Pastry Chefs teil. Auf der Vision Plaza findet der Thinktank SIGEP Vision statt. Im Sustainability District stehen ein Symposium und ein Cupping-Bereich auf dem Programm. Außerdem kehren die Gelato World Cup – Europe Selection mit 8 Nationen auf dem Weg zum Finale 2028 sowie der Bread in the City – Bakery World Cup in Zusammenarbeit mit dem Richemont Club zurück. Hinzu kommen die 7 italienischen Barista-Meisterschaften mit SCA, die für die World Coffee Events dienen. Im Pizza Club geben sich renommierte Persönlichkeiten die Ehre. Zudem finden dort Veranstaltungen wie 50TOP Pizza statt. Den Abschluss bilden die SIGEP Academy, ein speziell den Studierenden gewidmeter Tag, das Format Discover Gelato in Zusammenarbeit mit UIF und ACOMAG sowie der Wettbewerb SIGEP Giovani.