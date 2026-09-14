  • 14.09.2026, 11:48:32
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Fixstarter bis 2030: hobex wird offizieller Ausstatter von Ski Austria

Der Salzburger Zahlungsspezialist baut seine langjährige Kooperation mit Ski Austria zur strategischen Partnerschaft aus

Salzburg/Innsbruck (OTS) - 

Aus einer langjährigen Kooperation wird eine strategische Partnerschaft: hobex, österreichischer Spezialist für bargeldlosen Zahlungsverkehr, ist ab sofort offizieller Ausstatter von Ski Austria. Die Vereinbarung läuft über vier Saisonen bis 2030, mit Option auf eine Verlängerung um weitere vier Jahre. hobex sorgt bereits seit Langem bei Veranstaltungen von Ski Austria für reibungslose bargeldlose Zahlungsprozesse im Eventbereich – an rund 22 Austragungsorten, an denen pro Wintersaison in Österreich Weltcup-Veranstaltungen stattfinden, ist hobex bereits im Einsatz. Neu ist, dass die Partnerschaft nun auch auf weitere Standorte ausgeweitet wird: am Bergisel in Innsbruck stattet hobex künftig den Ganzjahresbetrieb – Shop, Lift und Gastronomie – aus, in St. Christoph am Arlberg die dortige Skiakademie >>

>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/hobex

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