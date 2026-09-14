- 14.09.2026, 11:37:32
- /
- OTS0089
AVISO Diakonie PK zum Welt-Alzheimertag - Tageszentren für Menschen mit Demenz sind unverzichtbar für zukunftsfähige Langzeitpflege
Wirkungsstudie zeigt: Tagesbetreuung fördert Lebensqualität, entlastet Angehörige und verzögert Heimeintritte
Menschen mit Demenz profitieren von sozialer Einbindung, Aktivierung und abwechslungsreichem Alltag. Der Besuch eines Tageszentren trägt zu einem langsameren Verlauf der Demenz und zu mehr Lebensqualität bei. Angehörige profitieren von Beratung und Begleitung und können Berufstätigkeit oder Selbstsorge besser realisieren.
Die Diakonie präsentiert Forderungen zu österreichweit gleichwertiger Ausgestaltung der Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz.
Es sprechen:
- Maria Katharina Moser, Diakonie Direktorin
- Anita Augsten, Leiter:in der Tagesbetreuung der Diakonie in Wels
- Frau Hess, Tochter einer Mutter mit Demenz, Besucherin des Tageszentrums in Wels.
AVISO Diakonie PK zum Welt-Alzheimertag: Tageszentren für Menschen mit Demenz sind unverzichtbar für zukunftsfähige Langzeitpflege
Wirkungsstudie zeigt: Tagesbetreuung fördert Lebensqualität, entlastet Angehörige und verzögert Heimeintritte Die Diakonie präsentiert Forderungen zu österreichweit gleichwertiger Ausgestaltung der Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz.
Datum: 21.09.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock, Kapellenraum (barrierefrei)
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Diakonie Österreich
Dr. Roberta Rastl
Telefon: 0043 664 314 9395
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DIK