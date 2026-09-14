  • 14.09.2026, 11:37:32
  • /
  • OTS0089

AVISO Diakonie PK zum Welt-Alzheimertag - Tageszentren für Menschen mit Demenz sind unverzichtbar für zukunftsfähige Langzeitpflege

Wirkungsstudie zeigt: Tagesbetreuung fördert Lebensqualität, entlastet Angehörige und verzögert Heimeintritte

Wien (OTS) - 

Menschen mit Demenz profitieren von sozialer Einbindung, Aktivierung und abwechslungsreichem Alltag. Der Besuch eines Tageszentren trägt zu einem langsameren Verlauf der Demenz und zu mehr Lebensqualität bei. Angehörige profitieren von Beratung und Begleitung und können Berufstätigkeit oder Selbstsorge besser realisieren.

Die Diakonie präsentiert Forderungen zu österreichweit gleichwertiger Ausgestaltung der Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz.

Es sprechen:

  • Maria Katharina Moser, Diakonie Direktorin
  • Anita Augsten, Leiter:in der Tagesbetreuung der Diakonie in Wels
  • Frau Hess, Tochter einer Mutter mit Demenz, Besucherin des Tageszentrums in Wels.

AVISO Diakonie PK zum Welt-Alzheimertag: Tageszentren für Menschen mit Demenz sind unverzichtbar für zukunftsfähige Langzeitpflege

Wirkungsstudie zeigt: Tagesbetreuung fördert Lebensqualität, 
entlastet Angehörige und verzögert Heimeintritte

Die Diakonie präsentiert Forderungen zu österreichweit 
gleichwertiger Ausgestaltung der Tagesbetreuung für 
Menschen mit Demenz.

Datum: 21.09.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock, Kapellenraum (barrierefrei)
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Diakonie Österreich
Dr. Roberta Rastl
Telefon: 0043 664 314 9395
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DIK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Montag, 21.09.2026, 10:00]

Diakonie Österreich

Rückfragen & Kontakt

Diakonie Österreich
Dr. Roberta Rastl
Telefon: 0043 664 314 9395
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright