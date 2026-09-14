Wien (OTS) -

Menschen mit Demenz profitieren von sozialer Einbindung, Aktivierung und abwechslungsreichem Alltag. Der Besuch eines Tageszentren trägt zu einem langsameren Verlauf der Demenz und zu mehr Lebensqualität bei. Angehörige profitieren von Beratung und Begleitung und können Berufstätigkeit oder Selbstsorge besser realisieren.

Die Diakonie präsentiert Forderungen zu österreichweit gleichwertiger Ausgestaltung der Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz.

Es sprechen:

Maria Katharina Moser, Diakonie Direktorin

Anita Augsten, Leiter:in der Tagesbetreuung der Diakonie in Wels

Frau Hess, Tochter einer Mutter mit Demenz, Besucherin des Tageszentrums in Wels.

AVISO Diakonie PK zum Welt-Alzheimertag: Tageszentren für Menschen mit Demenz sind unverzichtbar für zukunftsfähige Langzeitpflege

Wirkungsstudie zeigt: Tagesbetreuung fördert Lebensqualität, entlastet Angehörige und verzögert Heimeintritte Die Diakonie präsentiert Forderungen zu österreichweit gleichwertiger Ausgestaltung der Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz.

Datum: 21.09.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock, Kapellenraum (barrierefrei)

Schwarzspanierstraße 13

1090 Wien

Österreich