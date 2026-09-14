„Gemeinsam statt Einsam": Graz lädt zum partizipativen Dialogtag gegen Einsamkeit

Wien (OTS) -

Einsamkeit trifft Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen – junge wie alte, in der Stadt wie am Land. Am Freitag, 2. Oktober 2026, von 09:00 bis 16:00 Uhr lädt der partizipative Dialogtag „Gemeinsam statt Einsam" in die AK-Kammersäle in Graz: ein Tag, an dem Angebote zum Ausprobieren bereitstehen und Menschen miteinander ins Gespräch kommen, die einander sonst nicht begegnen. Veranstalter sind die Social City Wien mit ihrer Plattform gegen Einsamkeit gemeinsam mit der Diözese Graz-Seckau. Eröffnet wird der Tag um 10:00 Uhr durch die Bürgermeisterin der Stadt Graz. Der Eintritt ist frei, das Mittagessen inkludiert.

Ein Begegnungsformat, kein Vortragsmarathon

Der Dialogtag ist bewusst partizipativ angelegt: Impulse bleiben kurz, der größere Teil des Tages gehört dem Gespräch.

Begegnungs-Pass: Alle Teilnehmenden starten mit einem Pass, der sie durch den Tag und zu Menschen führt, denen sie sonst nicht begegnen würden – ein niederschwelliger Anlass, ins Gespräch zu kommen.

Alle Teilnehmenden starten mit einem Pass, der sie durch den Tag und zu Menschen führt, denen sie sonst nicht begegnen würden – ein niederschwelliger Anlass, ins Gespräch zu kommen. 15 Mitmach-Stationen in zwei Runden: Initiativen, Vereine und Einrichtungen zeigen nicht nur Folder, sondern lassen ausprobieren – vom Aktiv-Bingo über Buddy-Speed-Dating und Nachbarschafts-Wunschbaum bis zum Maßnahmen-Voting und einer Landkarte der Begegnungsmöglichkeiten.

Initiativen, Vereine und Einrichtungen zeigen nicht nur Folder, sondern lassen ausprobieren – vom Aktiv-Bingo über Buddy-Speed-Dating und Nachbarschafts-Wunschbaum bis zum Maßnahmen-Voting und einer Landkarte der Begegnungsmöglichkeiten. Kurze Sprechimpulse: Statt Referaten gibt es knappe Denkanstöße mit anschließendem Austausch – aus dem Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz zu Einsamkeit als Menschenrechtsthema im Jubiläumsjahr 25 Jahre Menschenrechtsstadt Graz und von Christian Ortner, Leiter der Telefonseelsorge, zur Frage, was Menschen in Krisen wirklich brauchen.

Statt Referaten gibt es knappe Denkanstöße mit anschließendem Austausch – aus dem Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz zu Einsamkeit als Menschenrechtsthema im Jubiläumsjahr und von Christian Ortner, Leiter der Telefonseelsorge, zur Frage, was Menschen in Krisen wirklich brauchen. Ergebnisse im Plenum: Um 15:30 Uhr wird zusammengetragen, was der Tag hervorgebracht hat – Ideen und Maßnahmenvorschläge, die an Stadt, Land und Trägerorganisationen weitergehen.

Über die Grenze gedacht

Der Dialogtag findet im Rahmen des Projekts Com(p)AGE statt, das aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Programm Interreg VI-A Österreich–Ungarn kofinanziert wird. Partner aus dem ungarischen Komitat Zala sind mit einer eigenen Station vor Ort: Unter dem Titel „Egy szó, egy híd – Ein Wort, eine Brücke" wird gezeigt, dass Verbindung oft mit einem einzigen Wort beginnt.

„[Zitat – ein bis zwei Sätze, Aussendung gewinnt deutlich an Übernahmechance]", so [Name, Funktion].

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