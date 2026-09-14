Kostenloser Gesundheits-Check für alle ab 18 Jahren

Wien (OTS) -

Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit. Daher ist es besonders wichtig, den eigenen Gesundheitszustand regelmäßig zu überprüfen. Die kostenlose Vorsorgeuntersuchung hilft dabei, gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und mögliche Erkrankungen rechtzeitig zu behandeln. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) erinnert ihre Versicherten deshalb regelmäßig daran, zum Gesundheits-Check zu gehen. In den kommenden Wochen werden daher 500.000 Einladungsbriefe an Versicherte versendet, die noch keine Vorsorgeuntersuchung in Anspruch genommen haben oder bei denen letzter Gesundheits-Check schon länger zurückliegt.

Vorsorge: kostenlos und österreichweit

Alle Personen ab 18 Jahren, die in Österreich leben, können einmal jährlich eine umfassende Vorsorgeuntersuchung kostenlos in Anspruch nehmen. Diese kann bei jeder Ärztin und jedem Arzt mit Vorsorgeuntersuchungs-Vertrag sowie in den Gesundheitszentren der ÖGK kostenlos durchgeführt werden. Aktuell bieten österreichweit 6.328 Vertragspartner*innen der ÖGK den Gesundheits-Check an. ÖGK-Versicherte können in der Meine ÖGK-App prüfen, wann ihre nächste Vorsorgeuntersuchung möglich ist, und gezielt nach einer Ordination in ihrer Nähe suchen.

„Vorsorge ist eine der wichtigsten Investitionen in die eigene Gesundheit. Der ÖGK- Gesundheits-Check bietet die Möglichkeit, gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Denn je früher Veränderungen erkannt werden, desto besser können Erkrankungen verhindert oder behandelt werden. Wer auf seine Gesundheit achtet, schafft damit eine wichtige Grundlage für ein möglichst langes, aktives und gesundes Leben“, sagt ÖGK-Chefarzt Dr. Andreas Krauter.

Mit dem Gesundheits-Check Krankheiten früh erkennen

Wie wichtig regelmäßige Vorsorge ist, zeigen auch die Ergebnisse des vergangenen Jahres: Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung wurden bei rund 160.000 Menschen erstmals Hinweise auf eine mögliche Erkrankung festgestellt. Dabei wurden mehr als 75.000 Fälle von Bluthochdruck und knapp 43.000 Diabetes-Erkrankungen erkannt. Darüber hinaus konnten mehr als 30.000 kardiovaskuläre Erkrankungen und 27.000 Hautauffälligkeiten festgestellt werden.

Die Zahlen zeigen: Ein Gesundheits-Check kann einen bedeutenden Unterschied machen. Denn viele gesundheitliche Veränderungen bleiben zunächst unbemerkt und verursachen keine Beschwerden. Werden sie im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt, kann rechtzeitig mit einer Behandlung oder weiterer Abklärung begonnen werden.

Frauen gehen öfter zur Vorsorge

Frauen nehmen Vorsorgeuntersuchungen häufiger in Anspruch als Männer. Im Jahr 2025 nahmen rund 1,2 Millionen Menschen den Gesundheits-Check in Anspruch, davon waren 56 Prozent weiblich. Neben dem allgemeinen Gesundheits-Check mit Laboruntersuchung, Messung von Blutdruck, Cholesterin, Blutzucker uvm. gibt es weitere wichtige Vorsorgeuntersuchungen.

Darmkrebs-Früherkennung – ab 45 Jahren

– Brustkrebs-Früherkennung - für Frauen zwischen 45 und 74 Jahren empfohlen

- Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung – für Frauen ab 18 Jahren

– Prostatakrebs-Früherkennung – ab 50 Jahren

Personen unter 40 Jahren wird die Vorsorgeuntersuchung in dreijährigen und ab 40 Jahren in zweijährigen Abständen empfohlen. Auch Personen, die keine Einladung erhalten haben, können einen Gesundheits-Check in Anspruch nehmen, sofern die letzte Vorsorgeuntersuchung mindestens zwölf Monate zurückliegt.

Bei weiteren Fragen steht von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr eine kostenlose Serviceline (0800 501 522) zur Verfügung. Mehrsprachige Informationen sind auf der Website www.vorsorgeuntersuchung.at abrufbar.