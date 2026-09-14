SPORTLAND Niederösterreich Team Challenge „verbandlt“ und bewegt: 108.960 Euro für Sportnachwuchs bei Jubiläumsausgabe

St. Pölten (OTS) -

Sport verbindet Menschen, schafft Gemeinschaft und bringt starke Partner für ein gemeinsames Ziel zusammen. Genau dafür steht die SPORTLAND Niederösterreich Team Challenge, die heuer bereits zum zehnten Mal in Krems und Lengenfeld über die Bühne ging. Unter dem Motto „Sport verbandlt“ stellten Sponsoren, Partner, Spitzensportler und Sportbegeisterte einmal mehr unter Beweis, was möglich ist, wenn sich ein starkes Netzwerk für den heimischen Sportnachwuchs engagiert.

Bei dem freundschaftlichen Wettkampf in den Sportarten Golf, Tennis und Mehrkampf standen nicht nur Sports- und Teamgeist im Mittelpunkt, sondern vor allem die Unterstützung des niederösterreichischen Sportnachwuchses. Bei der Jubiläumsausgabe konnte dafür die beeindruckende Summe von 108.960 Euro gesammelt werden.

„Dem beeindruckenden Engagement unserer Sponsoren und Partner ist es zu verdanken, dass wir seit 2017 die Team Challenge veranstalten dürfen. Damals mit sieben Teams ins Leben gerufen, haben sich heuer sogar 21 Teams für den Sportnachwuchs kräftig ins Zeug gelegt. Dass zum zehnjährigen Jubiläum die imposante Summe von 108.960 Euro zusammengekommen ist, zeigt eindrucksvoll, dass wir uns auf ein starkes Sportnetzwerk Niederösterreich verlassen können, dem die Champions von morgen genauso am Herzen liegen wie uns. Die Team Challenge ist Networking der ganz besonderen Art und der beste Beweis dafür, dass wir gemeinsam viel bewegen können“, zeigt sich Niederösterreichs Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer begeistert.

Dass der Sport über Disziplinen und Generationen hinweg verbindet, spiegelte sich auch im Teilnehmerfeld der Jubiläumsveranstaltung wider. Insgesamt 21 Teams gingen an den Start – darunter einmal mehr die langjährigen Partner Raiffeisenbank, Niederösterreichische Versicherung, spusu und sodexo. Unterstützt wurde das sportliche Kräftemessen von zahlreichen erfolgreichen Sportlern und prominenten Gästen. Mit dabei waren unter anderem Olympia-Bronzemedaillengewinner Jakob Dusek, Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer, die ehemalige Bob-Gesamtweltcupsiegerin Katrin Beierl sowie ÖTV-Präsident Richard Grasl und Musiker Lucas Fendrich.

Beim feierlichen Abschluss im Kloster Und in Krems wurden schließlich alle Teams für ihren sportlichen Einsatz und ihren Beitrag zur Förderung des niederösterreichischen Nachwuchssports gewürdigt. Den Sieg sicherte sich Makita vor SPORTLAND Niederösterreich und dem Team der Ladies Open Amstetten. Für einen besonderen Moment sorgte zudem Olympia-Medaillengewinner Jakob Dusek, dessen Sponsoring mit der Raiffeisenbank seinen Anfang bei der gemeinsamen Golfrunde der SPORTLAND Niederösterreich Team Challenge 2023 nahm. Als Zeichen seiner Verbundenheit und Dankbarkeit überreichte Dusek seinem Kopfsponsor jenes gelbe Trikot, das er beim bronzenen Finallauf der Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina getragen hatte.

Eine Geste, die sinnbildlich dafürsteht, was die SPORTLAND Niederösterreich Team Challenge seit zehn Jahren ausmacht: Das gemeinsame Engagement für den Sport in Niederösterreich und gelebte Partnerschaften, von denen alle Beteiligten profitieren. Genau hier setzt auch die im Juli gemeinsam mit BILLA gestartete Initiative „Sport verbandlt“ an. Bis 30. September können in allen BILLA- und BILLA PLUS-Filialen in Niederösterreich noch gelbe Silikonarmbänder mit der Aufschrift „Sport ist die Antwort“ erworben werden. Mit dem Erlös werden die Nachwuchsarbeit in den heimischen Sportvereinen, junge Talente und das Ehrenamt unterstützt.

„Mit jedem Armband wird sichtbar, was den Sport in Niederösterreich ausmacht: Gemeinschaft, Zusammenhalt und die Bereitschaft, füreinander Verantwortung zu übernehmen. Wer ein Armband kauft, leistet einen wertvollen Beitrag für den heimischen Nachwuchssport und wird gleichzeitig Teil einer großen Sportfamilie. Die Team Challenge hat einmal mehr gezeigt, wie viel Kraft in diesem Miteinander steckt. Ich hoffe, dass der Sport noch viele Menschen verbandlt“, so Landbauer.

Nähere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon 02742/9000-19876, E-Mail [email protected], www.sportlandnoe.at