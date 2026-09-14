TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Freiheit auf Rädern – Alltag im Rollstuhl“

Wien (OTS) -

Plötzlich gestaltet sich das Leben komplett neu: Nach einem Unfall oder einer Krankheit sitzt man im Rollstuhl. Alles verändert sich, sowohl für die betroffene Person als auch für ihr Umfeld. Wie gehen Menschen mit diesem Schicksalsschlag um? Wie bewältigen sie ihr neues Leben? Welchen Stellenwert haben sie in der Gesellschaft? Der Rollstuhl gibt ihnen Mobilität zurück und die Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Dokumentation „Freiheit auf Rädern – Alltag im Rollstuhl“ des ORF Vorarlberg begleitet am Sonntag, dem 20. September 2026, um 18.25 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mehrere Personen im Alltag, im Beruf und bei ihren Freizeitaktivitäten und zeigt, was möglich ist: Freiheit auf Rädern – beim Tennis, Basketball, Mountainbiken, Skifahren, im Ruderboot oder mit dem Kite.

Gestaltung, Kamera und Schnitt: Aro Film

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement