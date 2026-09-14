Pressekonferenz - 10 Jahre „Ausbildung bis 18“

Wien (OTS) -

Seit zehn Jahren begleitet „Ausbildung bis 18“ junge Menschen auf ihrem Weg von der Schule in Ausbildung und Beruf. Anlässlich des Jubiläums ziehen Sozial- und Arbeitsministerin Korinna Schumann und Bildungsminister Christoph Wiederkehr gemeinsam Zwischenbilanz und geben einen Ausblick auf die weitere Entwicklung.

Seit Einführung der Ausbildungspflicht wurden über die Koordinierungsstellen mehr als 36.000 Jugendliche unterstützt. Mehr als 86 Prozent dieser Begleitungen konnten positiv abgeschlossen werden. Im Rahmen der Pressekonferenz präsentieren Schumann und Wiederkehr zentrale Ergebnisse aus zehn Jahren „Ausbildung bis 18“ und zeigen Perspektiven für die Zukunft auf.

Teilnehmer:innen der Pressekonferenz:

Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Christoph Wiederkehr, Bundesminister für Bildung

Datum: Freitag, 18. September 2026

Uhrzeit: 09:15 Uhr

Ort: Hotel Meliá Vienna, REGUS DC Tower, Donau-City-Straße 7, 1220 Wien

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.