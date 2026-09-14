  • 14.09.2026, 11:15:02
  • /
  • OTS0079

Pressekonferenz - 10 Jahre „Ausbildung bis 18“

Schumann und Wiederkehr ziehen Zwischenbilanz

Wien (OTS) - 

Seit zehn Jahren begleitet „Ausbildung bis 18“ junge Menschen auf ihrem Weg von der Schule in Ausbildung und Beruf. Anlässlich des Jubiläums ziehen Sozial- und Arbeitsministerin Korinna Schumann und Bildungsminister Christoph Wiederkehr gemeinsam Zwischenbilanz und geben einen Ausblick auf die weitere Entwicklung.

Seit Einführung der Ausbildungspflicht wurden über die Koordinierungsstellen mehr als 36.000 Jugendliche unterstützt. Mehr als 86 Prozent dieser Begleitungen konnten positiv abgeschlossen werden. Im Rahmen der Pressekonferenz präsentieren Schumann und Wiederkehr zentrale Ergebnisse aus zehn Jahren „Ausbildung bis 18“ und zeigen Perspektiven für die Zukunft auf.

Teilnehmer:innen der Pressekonferenz:

  • Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
  • Christoph Wiederkehr, Bundesminister für Bildung

Datum: Freitag, 18. September 2026

Uhrzeit: 09:15 Uhr

Ort: Hotel Meliá Vienna, REGUS DC Tower, Donau-City-Straße 7, 1220 Wien

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: [email protected]
Website: https://sozialministerium.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK)

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: [email protected]
Website: https://sozialministerium.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright