Hans Knauß präsentiert „Österreich vom Feinsten“ am 16. September in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Geformt von Gletschern, umgeben von imposanten Gipfeln und geprägt von gelebter Tradition: So lässt sich das Montafon in Vorarlberg beschreiben. Für die neueste Ausgabe von „Österreich vom Feinsten“ besucht Hans Knauß am Mittwoch, dem 16. September 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON dieses einmalige Tal im westlichsten Bundesland Österreichs, wo Natur und Lebensfreude auf außergewöhnliche Weise erlebbar sind. Im Rahmen einer opulenten Bilderreise stehen dabei wieder die Menschen aus der Region, die landschaftlichen Schönheiten und die echte Volksmusik im Mittelpunkt.

Tradition, Kultur und Kulinarik in beeindruckender Bergwelt

Das Montafon präsentiert sich im Sommer mit seiner atemberaubenden Bergkulisse als Erlebnisregion, in der das Brauchtum noch spürbar ist und Kultur und Kulinarik einen hohen Stellenwert einnehmen. So trifft Hans Knauß diesmal einen Tischler, der noch heute nach jahrhundertealter Tradition den Montafoner Tisch fertigt. Er ist ein Schmuckstück mit kunstvollen Holzverzierungen und einer edlen Steinschieferplatte. Vorwiegend in Handarbeit – aus Hölzern, die über Jahrzehnte getrocknet wurden – hergestellt, ist jeder dieser Tische ein Unikat.

Auch der Dialekt im Montafon ist eine Besonderheit und immaterielles Kulturerbe, wie ein Mundartexperte verrät. Ein starker rätoromanischer Einfluss macht diese Mundart so einzigartig. Etwas Besonderes ist auch das Montafoner Steinschaf, das bereits vom Aussterben bedroht war. Mittlerweile leben wieder Hunderte dieser Tiere in der Region. Beim Besuch auf einem Bauernhof erfährt Hans Knauß, wofür die Wolle der Montafoner Steinschafe geeignet ist und wie sie verarbeitet wird.

Kulinarisch verwöhnt wird Hans Knauß diesmal mit dem „Sura Kees“ – einer der ältesten Käsesorten der Alpen. Er ist ein Stück Tradition, das aus hochwertiger Milch auf den Sennalpen reift und alpine Kultur und Handwerkskunst des Montafons in sich vereint.

Spurensuche und Besuch bei Skistar

Die Sendung begibt sich auch bei einem Schaubergwerk auf Spurensuche – denn das Montafon ist untrennbar mit dem Bergbau verbunden. Über 3.500 Jahre reicht diese Tradition bereits zurück. Die Montafoner Bergbautradition gehört damit zu den ältesten im gesamten Alpenraum. Silber und Eisen wurden hier einst abgebaut. Genauso wie Kupfer, das man mühevoll aus dem Berg holte. Noch heute bekommt man bei der Begehung eines Schaustollens einen Eindruck von der einst harten Arbeit der Bergleute.

Und schließlich besucht Hans Knauß auch Anita Wachter – der Skistar der 1980er und 90er Jahre lebt am Bartholomäberg im Montafon. Wachter erzählt vom Leben in diesem schönen Teil Vorarlbergs, von den neuen Aufgaben, denen sie sich nach ihrer Zeit als Spitzensportlerin widmet, und lässt dabei auch die sportlichen Erfolge von einst Revue passieren.

Musik und Gesang aus der Region

Musikalisch umrahmt wird „Österreich vom Feinsten“ auch diesmal wieder von Musikantinnen und Musikanten aus der Region, die viel echte Volksmusik darbringen: Die Bürgermusi Gaschurn ist genauso mit dabei wie die Muntafuner Tanzbodamusig, die am Marktplatz von Schruns aufspielt. Die 5kantBRASS wird man hören und auch die Gruppe Krauthobel, die Hausmusik Kraft, die MuVukanten und die Frosla Musig. Und natürlich dürfen auch Alphörner nicht fehlen: Auf einer Alpe nahe der Schweiz lassen die Montafoner Alphornfreunde ihre Instrumente inmitten einer malerischen Bergwelt erklingen.

„Österreich vom Feinsten“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Steiermark.