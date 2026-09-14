„Macht ist Gift“: Caroline Frank und August Wittgenstein ermitteln nach zweitem „Mord in Wien“

Wien (OTS) -

Durchschnittlich 602.000 Zuseher:innen bei 27 Prozent Marktanteil waren am 19. April 2025 in ORF 2 mit dabei, als Caroline Frank und August Wittgenstein in „Mord in Wien – Der letzte Bissen“ erstmals gemeinsam als Major Franziska Malzer – selbstsicher, unerschrocken und unbestechlich – und blaublütiger Spezialist für unlösbare Fälle Carl-Albrecht Nassau im Einsatz waren und sich auf die Jagd nach einem Polizistenmörder und organisierter Kriminalität begaben. „Macht ist Gift“ heißt es seit Dienstag, dem 1. September 2026 – denn die beiden sind bei den Dreharbeiten zur Fortsetzung des ORF/ARD-Erfolgskrimis ein zweites Mal als ungleiches Ermittlerpaar gefragt. Der „Mord in Wien“ an einem aufstrebenden Politiker zieht das Duo, das von nun an als neue, direkt im Innenministerium angesiedelte Einheit Kriminalfälle mit Nähe zum Staatsapparat untersuchen soll, tief in einen Sumpf aus Lügen und Korruption, der die Grenzen zwischen Täter und Opfer verschwimmen lässt. Denn die vorherrschende Frage ist nicht, mit wem das Opfer mit Saubermannimage noch eine Rechnung offen hatte, sondern eher mit wem nicht? In Claudia Jüptner-Jonstorffs Krimi nach einem Drehbuch von Samuel X. Deisenberger stehen noch bis voraussichtlich Anfang Oktober 2026 in Wien in weiteren Rollen u. a. auch erneut Maria Fliri, Ella Schwarz, Edita Malovčić und Suzanne von Borsody sowie Julian Looman, Bernhard Schir, Lisa Schützenberger, Peter Windhofer, Anton Noori, Christian Strasser und Mona Kospach vor der Kamera. „Mord in Wien – Macht ist Gift“ soll 2027 in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen sein.

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Als Robert Falk (Peter Windhofer), der angehende Stern am Himmel der österreichischen Politik, tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden wird, ruft Innenministerin Kerber (Edita Malovčić) die Polizeibeamten Malzer (Caroline Frank) und Nassau (August Wittgenstein) zu sich, um diese erneut zu vereinen. Der Mord an Falk wirft pikante Fragen auf, und das ungleiche Ermittlerduo erkennt rasch, dass sich der Politiker wenig Freunde gemacht hat. Betrug, Intrigen, Korruption und ein Umweltskandal fordern Malzer und Nassau. Als es ein weiteres Todesopfer gibt, erhöht die Innenministerin den Druck auf ihr Team. Malzer und Nassau müssen nun zwei Morde aufklären! Aber es scheint, als wäre ihnen der Täter immer einen Schritt voraus. Kann es sein, dass sie auch gegen einen Feind aus den eigenen Reihen ankämpfen müssen?

„Mord in Wien – Macht ist Gift“ ist eine Koproduktion von ARD Degeto, ORF und Allegro Film gefördert von FISAplus, FERNSEHFONDS AUSTRIA und Filmfonds Wien.