„Garteln ums Eck“: Ein Dankeschön an alle, die Wien zum Blühen bringen

Wien (OTS) -

Ein paar Quadratmeter Erde und viel Einsatz: Wer in Wien eine Baumscheibe bepflanzt, einen Nachbarschaftsgarten pflegt oder sich für mehr Artenvielfalt im Grätzl engagiert, macht die Stadt ein Stück lebenswerter. Mittlerweile werden in Wien rund 2.150 Baumscheiben begrünt. Hinter jeder einzelnen stehen Menschen, die pflanzen, gießen, pflegen und ihr Wohnumfeld mitgestalten. Dieses Engagement steht im Mittelpunkt der GB*Garteldankfeste 2026.

„Wien ist die Stadt des Miteinanders und die Wienerinnen und Wiener zeigen, wie viel wir gemeinsam für unsere Stadt bewegen können. Wo Menschen Verantwortung für ihre Nachbarschaft übernehmen und gemeinsam gestalten, entsteht mehr Zusammenhalt. Dieses Engagement wird in Wien gefördert und gelebt!“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

An sechs Terminen lädt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) engagierte Stadtteilgärtner*innen zum Austausch, zur Vernetzung und zum gemeinsamen Feiern ein. Denn Garteln in der Stadt ist längst mehr als ein Hobby: Begrünte Baumscheiben, Innenhöfe und Nachbarschaftsgärten schaffen Lebensraum für Pflanzen und Tiere, verbessern das Mikroklima und bringen Menschen miteinander ins Gespräch.

Gemeinsam garteln, gemeinsam Stadt gestalten

Die Expert*innen der Gebietsbetreuung Stadterneuerung begleiten seit vielen Jahren Menschen, die ihr Wohnumfeld aktiv mitgestalten möchten. Bei den Garteldankfesten geht es daher nicht nur ums Feiern, sondern auch um Austausch, Information und die Weitergabe von Wissen – von der Auswahl geeigneter Pflanzen bis zu Fragen rund um Biodiversität und die Pflege von Baumscheiben.

„Wir erleben immer wieder, dass aus dem Garteln viel mehr entsteht als eine schön bepflanzte Baumscheibe. Menschen lernen einander kennen, tauschen Pflanzen und Erfahrungen aus und entwickeln gemeinsam Ideen fürs Grätzl. Diese Begegnungen und die Freude am gemeinsamen Tun machen das Stadtteilgärtnern so besonders“, freut sich Julia Salzlechner vom Team der Gebietsbetreuung Stadterneuerung für den 1., 2. und 20. Bezirk.

„Garteln ums Eck“: 2.150 begrünte Baumscheiben

Ein besonders sichtbares Beispiel für das Engagement der Wiener*innen ist die GB*Initiative „Garteln ums Eck“ in Kooperation mit den Wiener Stadtgärten (MA 42). Sie unterstützt Menschen dabei, Baumscheiben in der Wohnumgebung zu bepflanzen und zu pflegen. Aus kleinen Flächen entstehen so grüne Inseln mitten im dicht bebauten Stadtgebiet.

Aktuell werden in Wien 2.150 Baumscheiben begrünt. Wer eine Baumscheibe bepflanzen möchte, kann dafür eine Gestaltungsvereinbarung mit der Stadt Wien abschließen. Die Wiener Stadtgärten prüfen die Verfügbarkeit, die GB* unterstützt mit Information, Beratung und Garteltipps.

Nach positiver Rückmeldung kann mit dem Garteln begonnen werden. Baumscheibengärtner*innen erhalten außerdem Infomaterialien, Pflanzentipps und ein „Garteln ums Eck“-Schild. Alle Infos: gbstern.at/stadtgarteln

„Das Schöne am Garteln ums Eck ist, dass man direkt vor der eigenen Haustür anfangen kann. Wir unterstützen die Menschen bei Fragen zur Gestaltung und Pflege und bringen sie mit anderen Stadtteilgärtnerinnen und Stadtteilgärtnern zusammen. So wachsen nicht nur blühende Baumscheiben, sondern es bilden sich auch wertvolle Kontakte und Netzwerke im Grätzl“, so Markus Mondre vom GB*Team für den 6., 12., 13., 14., 15. und 23. Bezirk.

Garteldankfeste 2026

Bei den GB*Garteldankfesten wird das Engagement in den Bezirken gefeiert und die Gebietsbetreuung Stadterneuerung bedankt sich bei allen, die Wien mit ihrem Engagement lebenswerter und die Nachbarschaft lebendiger machen. Denn eine grüne Stadt entsteht nicht nur durch große Projekte. Sie entsteht auch dort, wo Menschen selbst aktiv werden – auf ein paar Quadratmetern vor der eigenen Haustür.

Die Veranstaltungen bieten Gelegenheit zum Kennenlernen, Austauschen und Vernetzen – mit Garteltipps, Informationen zu Artenvielfalt und Stadtbäumen, Fotoausstellungen, Tauschbörsen, Kinderprogramm und kulinarischer Begleitung.

17. September 2026, 17–19 Uhr | 19. und 21. Bezirk

GB*Stadtteilbüro, Brünner Straße 34–38/8/R10, 1210 Wien

Fotoausstellung und Vorstellung von „Garteln ums Eck“, Austausch und Vernetzung bei Snacks und Getränken.

25. September 2026, 17–20 Uhr | 1., 2. und 20. Bezirk

GB*Stadtteilbüro, Max-Winter-Platz 23, 1020 Wien

„Lange Tafel“ mit Heurigenbuffet und Kräuterdrinks, Gartel-Bingo, Mini-Pub-Quiz, Best-Practice-Einblicke und Kinderprogramm.

6. Oktober 2026, 18–21 Uhr | 6., 12., 13., 14., 15. und 23. Bezirk

GB*Stadtteilbüro, Sechshauser Straße 23, 1150 Wien

Kurzvorträge zu Garteln, Stadtbäumen und Biodiversität, Tauschbörse und Fotopräsentation sowie Buffet und Getränke.

9. Oktober 2026, 16–18 Uhr | 7., 8., 9., 16., 17. und 18. Bezirk

Gemeinschaftsgarten Josef-Strauss-Park, 1070 Wien

Outdoor-Fest mit Heurigenbuffet, Garteltipps zum Einwintern, Beratung für mehr Artenvielfalt und Innenhofführung.

9. Oktober 2026, 16–19 Uhr | 3., 4., 5., 10. und 11. Bezirk

GB*Stadtteilbüro, Quellenstraße 149, 1100 Wien

Pflanzen einsetzen, Input zu Biodiversität, Fotopräsentation, Baumscheiben-Quiz sowie Samen- und Pflanzentauschbörse – inklusive Buffet und Baumscheibentorte.

20. Oktober 2026, 17–19 Uhr | 22. Bezirk

GB*Stadtteilbüro, Attemsgasse 28/3/1C, 1220 Wien

Vortrag und Präsentation, Austausch und Vernetzung sowie Garteljause.