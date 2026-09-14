  • 14.09.2026, 10:47:33
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Lotto: Achtfachjackpot geknackt, je 3,6 Mio. Euro gehen nach Niederösterreich, ins Burgenland und die Steiermark

Zwei Joker-Gewinne mit jeweils mehr als 186.000 Euro wurden in Niederösterreich und via win2day erzielt

Wien (OTS) - 

Auch der zweite Achtfachjackpot in der 40-jährigen Lotto Geschichte ist geknackt. Im Unterschied zum ersten von Mitte Juli gab es dieses Mal gleich drei Gewinner:innen, die sich nun jeweils über mehr als 3,6 Millionen freuen dürfen. Die Gewinner:innen kommen aus Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland. Während die „sechs Richtigen“ 2, 7, 11, 16, 34 und 42 in Niederösterreich und in der Steiermark auf einem Normalschein angekreuzt waren, kam der Sechser im Burgenland per Quicktipp zustande. In Niederösterreich war es der zweite von zwei gespielten Tipps, im Burgenland der fünfte von sechs Quicktipps und in der Steiermark der zweite von insgesamt 10 Tipps, die nun als Eintrittskarte in den Club der Lotto-Millionäre gelten. Am Mittwoch geht es somit wieder um den Starttopf von 1,2 Millionen Euro für den Lotto-Sechser.

Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es gleich mehrere Gewinne. Hier gehen jeweils mehr als 44.000 Euro je zweimal nach Niederösterreich und an Spielteilnehmer:innen von win2day, je ein weiterer Gewinn wurde in Vorarlberg, Wien und Oberösterreich erzielt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es hingegen bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Damit wurde die Gewinnsumme des Sechser-Rangs jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Bei der ersten Ziehung erhalten die 105 Fünfer jeweils 4.760 Euro. Bei der zweiten Ziehung bekommen die 107 LottoPlus Fünfer je 4.671 Euro. Bei der nächsten LottoPlus Runde am Mittwoch geht es dann pro Ziehung wieder um 80.000 Euro.

Joker

Auch beim Joker gab es dieses Mal mehrerer Gewinner:innen. Hier wandert je ein Gewinn mit mehr als 186.000 Euro nach Niederösterreich bzw. an einen oder eine Spielteilnehmer:in von win2day. Beide richtigen Joker-Tipps befanden sich jeweils auf einem EuroMillionen Normalschein.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, 13. September 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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