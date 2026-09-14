Hall of Ball eröffnet: Ganzjähriger Raum für den steirischen Sport

Premstätten (OTS) -

Die Hall of Ball hat ihren Betrieb aufgenommen. Zur Eröffnung am 10. September kamen Menschen zusammen, die den steirischen Sport in Vereinen, Verbänden, Gemeinden, Nachwuchsarbeit, Tourismus und Wirtschaft tragen und das Projekt Hall of Ball begleiten.

Landeshauptmann Mario Kunasek, Bürgermeister Dr. Matthias Pokorn, Schwarzlsee-Betreiber Klaus Leutgeb und Hall-of-Ball-Geschäftsführer Martin Reiner eröffneten die Sportstätte gemeinsam. Nach dem Durchschneiden des roten Bandes setzte der Ehrenanstoß des Landeshauptmanns mit Bürgermeister Pokorn den sportlichen Schlusspunkt des Festakts.

Die Idee hinter der Hall of Ball ist einfach: Sport soll nicht am Wetter scheitern. Die 94 × 63 Meter große Sportfläche bietet ein 90 × 60 Meter großes Kunstrasenspielfeld, das sich flexibel vom Großfeld bis zu neun kleineren Feldern teilen lässt. Vereine, Schulen, Akademien und Veranstalter können hier an 365 Tagen im Jahr trainieren, spielen und Turniere austragen. Damit entsteht im Süden von Graz ein verlässlich nutzbarer Ort für Breiten-, Nachwuchs- und Leistungssport.

Für Klaus und Isabella Leutgeb, die Betreiberfamilie und das Team des Schwarzl Freizeitzentrums war die Eröffnung ein besonderer Moment. Gemeinsam mit den Gründern und Gesellschaftern der HOB Sportstätten GmbH sowie den Partnern des Standorts erlebten sie, was in der neu zum Leben erweckten Halle möglich ist. Dazu zählten auch Peter Umschaden, MSc BA, von der Karl Schwarzl Immobilien GmbH sowie Dr. Michael Krainer, Vorstandsvorsitzender der Familie Schwarzl Privatstiftung.

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Sport, Tourismus und Wirtschaft folgten der Einladung. Für Steiermark Tourismus nahm Geschäftsführer Michael Feiertag teil. Die Gemeinden waren durch Bürgermeister Dr. Matthias Pokorn (Premstätten), Manfred Komericky B.A. (Kalsdorf bei Graz), Werner Baumann (Seiersberg-Pirka), Erich Gosch (Feldkirchen bei Graz), Bürgermeisterin Barbara Walch (Wundschuh) und Stefan Helmreich, MBA (Lieboch), zugleich WKO-Regionalstellenleiter für Graz-Umgebung, vertreten.

Aus Graz waren Sportstadtrat Kurt Hohensinner, MBA, und Sportamtsleiter Thomas Rajakovics anwesend. Der SK Sturm Graz wurde durch Dipl.-Ing. Peter Schaller, Vizepräsident des Vereins und Vorstandsmitglied der UBM Development AG, sowie Mag. (FH) Thomas Tebbich, Geschäftsführer Wirtschaft, vertreten. Hinzu kamen Vertreterinnen und Vertreter des Steirischen Fußballverbandes, regionale Vereinsobleute, Mag. Gilbert Prilasnig, Roland Goriupp von der Steirischen Tormannakademie sowie Repräsentanten von ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION und dem American Football Bund Österreich.

Im Mittelpunkt stand das U8- und U11-Turnier mit Mannschaften aus den GU6-Gemeinden und Gössendorf. Der steirische Nachwuchs kämpfte beherzt um jeden Ball. Verloren geglaubte Bälle wurden erobert, Dribblings und starke Paraden gefeiert. Mancher Schuss ging knapp vorbei, ein anderer landete unter großem Jubel im Tor. Auf Freude folgte auch kurze Enttäuschung – doch beim nächsten Anpfiff galt die ganze Konzentration wieder dem Spiel. Familien und Trainerteams fieberten mit, trösteten und motivierten.

Bei der Siegerehrung überreichte Landeshauptmann Mario Kunasek im Beisein von Bürgermeister Dr. Matthias Pokorn, MMag. DDr. Karl Scholz, Klaus Leutgeb und Hall-of-Ball-Geschäftsführer Martin Reiner den Nachwuchsmannschaften auf den Plätzen eins bis drei jeweils einen wunderschönen Pokal. Alle teilnehmenden Spielerinnen und Spieler erhielten eine Medaille. Stolze Gesichter, strahlende Augen und viel Applaus machten diesen Augenblick für alle Kinder unvergesslich.

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