- 14.09.2026, 10:41:32
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- OTS0060
AVISO: Morgen 11.00 Uhr - FPÖ Wien Kampagnenpräsentation
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Präsentation der Herbstkampagne der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer:
Landesparteisekretär LAbg. Lukas Brucker
Landesparteisekretär LAbg. Michael Stumpf
Wann: Dienstag, 15. September 2026, 11.00 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at
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