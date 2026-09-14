Professionelle Reinigung im Wandel

Wien / Wiener Neudorf (OTS) -

Mit One-Pass-Reinigung, intelligenter Navigation und zentralem Flottenmanagement unterstützt der neue Gausium Mira Betreiber dabei, Produktivität, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit der professionellen Gebäudereinigung nachhaltig zu steigern.

Steigende Qualitäts- und Hygieneanforderungen, Personalmangel sowie wachsender Kostendruck verändern die professionelle Gebäudereinigung grundlegend. Gleichzeitig müssen Gebäude heute immer häufiger während des laufenden Betriebs gereinigt werden – sicher, effizient und ohne Beeinträchtigung von Kunden, Mitarbeitern oder Besuchern.

Nach Einschätzung des Marktforschungsunternehmens IDC befindet sich der Markt für professionelle Reinigungsrobotik in einer neuen Entwicklungsphase. Stand in den vergangenen Jahren vor allem die Leistungsfähigkeit einzelner Geräte im Mittelpunkt, entscheiden heute zunehmend intelligente Gesamtsysteme. Neben der Reinigungsleistung gewinnen KI, Softwareplattformen, Flottenmanagement, Remote Services und die Fähigkeit, autonome Lösungen schnell und standortübergreifend auszurollen, an Bedeutung.

Mit dem neuen autonomen Scheuersaugroboter Mira präsentiert Gausium eine Lösung, die genau auf diese Entwicklung ausgelegt ist. Der auf der ISSA Show 2025 erstmals der Öffentlichkeit präsentierte und mit einem Innovationspreis ausgezeichnete Reinigungsroboter verbindet innovative Reinigungstechnologie mit intelligenter Software, hoher Einsatzflexibilität und zentralem Flottenmanagement.

Höhere Produktivität durch serienmäßige One-Pass-Reinigung

Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal des Gausium Mira ist seine serienmäßige One-Pass-Reinigung – also Kehren und Schrubben in einem Arbeitsgang. Möglich wird dies durch die innovative Kombination aus einer Walzenbürste und zwei großen Tellerbürsten, die Schmutz aufnehmen und den Boden gleichzeitig kehren und scheuersaugen. So lassen sich mehrere Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang verbinden und die Produktivität im täglichen Einsatz steigern.

Dadurch werden lose Verschmutzungen der täglichen Reinigung wie Staub, Haare und kleine Partikel aufgenommen und hartnäckige Verschmutzungen entfernt. Für grobe Verschmutzungen – wie zum Beispiel Flaschen oder Dosen oder andere größere Fremdkörper - sind weiterhin ergänzende Reinigungsschritte erforderlich. Insgesamt reduzieren sich Reinigungszeiten, zusätzliche Durchgänge entfallen und die Produktivität steigt – insbesondere in stark frequentierten Objekten und dynamischen Einsatzbereichen.

Intelligente Automatisierung reduziert Wartungsaufwand

Effizienz endet nicht mit dem Reinigungsvorgang. Der Gausium Mira verfügt über eine automatische Selbstreinigungsfunktion von Abwassertank und Sauglippe. Beide Funktionen tragen dazu bei, den manuellen Reinigungs- und Wartungsaufwand im täglichen Betrieb zu reduzieren. Dadurch lassen sich Betriebsunterbrechungen minimieren und die verfügbare Einsatzzeit des Roboters steigern.

Der Wettbewerb verlagert sich auf die Systemebene

Mit der zunehmenden Professionalisierung autonomer Reinigungslösungen gewinnt die Fähigkeit, komplette Roboterflotten effizient zu betreiben, an Bedeutung. Genau diese Entwicklung beschreibt IDC als einen der zentralen Trends des Marktes.

Der Gausium Mira unterstützt Unternehmen dabei mit integriertem Flottenmanagement. Mehrere Systeme können zentral gesteuert, überwacht und verwaltet werden. Reinigungspläne, Software-Updates und Betriebsdaten stehen standortübergreifend zur Verfügung und schaffen einheitliche Prozesse über gesamte Immobilien- und Standortportfolios hinweg. Damit lassen sich auch größere Flotten effizient koordinieren und Betriebsabläufe kontinuierlich verbessern.

Gerade für Facility-Service-Unternehmen sowie Betreiber großer Immobilienbestände entsteht dadurch ein entscheidender Mehrwert: Reinigung wird nicht mehr als Summe einzelner Maschinen organisiert, sondern als zentral steuerbares, skalierbares Gesamtsystem.

Entwickelt für den Einsatz im laufenden Betrieb

Viele Reinigungsarbeiten finden heute während des regulären Betriebs statt. Der Gausium Mira wurde deshalb speziell für dynamische Umgebungen entwickelt.

Seine KI-gestützte 360°-Navigation erkennt Personen, Fahrzeuge und Hindernisse in Echtzeit und passt Fahrwege selbstständig an. Gleichzeitig ermöglicht die kompakte Bauweise den sicheren Einsatz auch in engen Gängen oder Bereichen mit hoher Kundenfrequenz – ohne Kompromisse bei der Flächenleistung. Mit einer Reinigungsbreite von 40cm verbindet der Mira dabei eine kompakte Bauweise mit einer für den professionellen Einsatz ausgelegten Reinigungsleistung.

Nachhaltigkeit wird zum Bestandteil moderner Reinigungskonzepte

Neben Effizienz gewinnt auch Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung. Der Gausium Mira unterstützt ESG-konforme Reinigungskonzepte durch die Integration geeigneter Reinigungschemie und trägt dazu bei, Ressourcen effizient einzusetzen sowie standardisierte Reinigungsprozesse umzusetzen.

„Der Markt entwickelt sich vom einzelnen Reinigungsroboter hin zu intelligent vernetzten Reinigungssystemen. Entscheidend sind heute nicht mehr nur Leistung und Autonomie eines Reinigungsroboters, sondern auch die Fähigkeit, sich effizient in bestehende Prozesse zu integrieren sowie zentral steuern und standortübergreifend skalieren zu lassen. Diese Möglichkeiten bilden seit jeher eine zentrale Grundlage der Gausium-Lösungen und werden mit dem neuen Gausium Mira auf die nächste Entwicklungsstufe gehoben. Er verbindet die bewährte Systemkompetenz von Gausium mit neuesten Reinigungstechnologien und intelligenter Software und schafft damit noch bessere Voraussetzungen für wirtschaftliche, zukunftsfähige Reinigungkonzepte“ , sagt Ing. Mag. Jürgen Höller, Geschäftsführer Denzel Robotics, Gausium Vertriebspartner für Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE).

Gausium Mira auf einen Blick: