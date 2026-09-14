Jubiläumsfeier der Jugend:info NÖ

St. Pölten (OTS) -

Seit 25 Jahren begleitet die Jugend:info NÖ junge Menschen in Niederösterreich mit verlässlichen Informationen, persönlicher Beratung und praxisnahen Angeboten durch unterschiedliche Lebenslagen. Dieses Jubiläum wurde kürzlich gemeinsam mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, Partnerorganisationen sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung und Jugendarbeit im Alten Kesselhaus der ehemaligen Glanzstofffabrik in St. Pölten gefeiert. In außergewöhnlicher Atmosphäre blickten die Gäste gemeinsam auf ein Vierteljahrhundert Jugendinformation in Niederösterreich zurück. Neben dem offiziellen Festakt bot die Jubiläumsfeier viel Raum für Begegnung und Austausch. Live-Musik der Melker Band „Slim3“ sorgte zudem für einen stimmungsvollen Rahmen. Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister würdigte die Jugend:info NÖ als verlässliche Partnerin des Landes und wichtige Anlaufstelle für junge Menschen: „Die Lebenswelten Jugendlicher verändern sich laufend. Und damit auch die Fragen, die sie beschäftigen. Umso wichtiger ist es, dass es eine Stelle gibt, die jungen Menschen Orientierung gibt, Informationen verständlich aufbereitet und ihnen auf Augenhöhe begegnet. Seit ich die Jugend:info NÖ kenne, vergeht kaum eine Woche, in der wir uns nicht zu aktuellen Themen und Anliegen austauschen. Diese enge Zusammenarbeit zeigt, wie wichtig und wertvoll ihre Arbeit für junge Menschen in Niederösterreich ist.“

Dabei richtet sich das Angebot längst nicht ausschließlich an Jugendliche. Auch Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen, Gemeinden, Vereine sowie Fachkräfte der Jugendarbeit nutzen die Informations- und Beratungsangebote sowie Projekte der Jugend:info NÖ. Von Fragen rund um Ausbildung, Arbeit und Wohnen über digitale Medien, Jugendrechte und Gesundheit bis hin zu internationaler Mobilität reicht das breite Themenspektrum.

Josef Fürst, Obmann des Vorstandes der Jugend:info NÖ, betonte die kontinuierliche Weiterentwicklung des Vereins: „25 Jahre Jugend:info NÖ bedeuten 25 Jahre nah an den Bedürfnissen junger Menschen zu sein. Die Themen und Kommunikationswege haben sich in dieser Zeit stark verändert, der Anspruch ist aber derselbe geblieben, nämlich junge Menschen ernst zu nehmen und ihnen verlässliche Orientierung für ihr Leben zu geben. Dass uns dabei so viele Partnerinnen und Partner seit vielen Jahren begleiten, ist ein wesentlicher Teil dieser Erfolgsgeschichte.“

Mit Lukas Schneider hat die Jugend:info NÖ seit Kurzem einen neuen Geschäftsführer und Leiter. Für ihn ist das Jubiläum zugleich Auftrag für die kommenden Jahre: „Jugendinformation ist heute vielleicht wichtiger denn je. Junge Menschen sind täglich mit einer enormen Menge an Informationen konfrontiert und müssen unterscheiden können, was verlässlich ist und was nicht. Genau hier setzt die Jugend:info NÖ an. Gleichzeitig wollen wir nicht nur informieren, sondern zuhören, Entwicklungen früh erkennen und gemeinsam mit Jugendlichen und unseren Partnerinnen und Partnern Angebote schaffen, die im Alltag wirklich weiterhelfen.“

Was 2001 als Informationsangebot für Jugendliche begann, hat sich in den vergangenen 25 Jahren zu einer breit aufgestellten Servicestelle entwickelt. Neben persönlicher Beratung und umfangreichen Online-Angeboten setzt die Jugend:info NÖ heute zahlreiche Projekte und Initiativen für Jugendliche, Gemeinden, Schulen und Fachkräfte um. „25 Jahre sind ein schöner Anlass zurückzublicken. Vor allem aber auch einer, um nach vorne zu schauen“, so Teschl-Hofmeister abschließend. „Ich gratuliere der Jugend:info NÖ sehr herzlich zu diesem Jubiläum und danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern für ihr großes Engagement für die jungen Menschen in Niederösterreich.“

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected], www.jugendinfo-noe.at