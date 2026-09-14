Brustkrebsvorsorge kommt ins Grätzl: Brigittenau macht mobil

Wien (OTS) -

Nicht die Menschen müssen zur Information kommen, die Information kommt zu ihnen. Mit einem Wiener Grätzlrad und mobilen Teams bringt „Brustkrebsvorsorge kommt ins Grätzl“ qualitätsgesicherte Informationen direkt in den Alltag der Brigittenauer:innen. Die Schwerpunktaktion läuft vom 11. September bis 11. Oktober 2026.

Im Mittelpunkt stehen Frauen im Bezirk. Zugleich spricht die Kampagne Angehörige, Freunde und Multiplikator:innen an, die Frauen in ihrem Umfeld zur Brustkrebsfrüherkennung ermutigen können. Persönliche, mehrsprachige und kultursensible Gespräche sollen insbesondere auch Frauen erreichen, bei denen klassische Gesundheitsinformationen oft nicht ausreichend ankommen.

Brustkrebsfrüherkennung mitten im Bezirk

Geplant sind Einsätze am Brigittaplatz, Hannovermarkt, Wallensteinplatz, entlang der Wallensteinstraße, am Friedrich-Engels-Platz sowie rund um Jägerstraße, Dresdner Straße und Handelskai. Ergänzend besucht das Team Wohnhausanlagen, Apotheken, Gesundheitseinrichtungen, Nachbarschaftstreffpunkte und Veranstaltungen. Orte und Zeiten werden laufend unter www.stadtmenschen.wien/gesundheitsbotschafterinnen bekannt gegeben.

Das Grätzlrad schafft Sichtbarkeit, persönliche Gespräche schaffen Vertrauen

Mehr als 50 ausgebildete Stadtmenschen Gesundheitsbotschafter:innen bilden das Herzstück der Kampagne. Gemeinsam mit Social City Wien und Vertreter:innen der aktiv eingebundenen Projektpartner ÖGK und Stadt Wien informieren sie über Brustkrebsfrüherkennung, Mammografie, bestehende Früherkennungsangebote und verlässliche Anlaufstellen. Sie ersetzen keine medizinische Beratung, sondern geben Orientierung, bauen Unsicherheiten ab und erleichtern den Zugang zu bestehenden Angeboten.

„Wir warten nicht darauf, dass Gesundheitsinformationen zufällig ankommen. Wir bringen sie dorthin, wo Frauen leben, einkaufen und einander begegnen. Mit dieser Kampagne machen wir Brustkrebsfrüherkennung in der Brigittenau sichtbar, verständlich und persönlich.“

Christine Dubravac-Widholm, Bezirksvorsteherin der Brigittenau

Auftakt in der Brigittenau, Perspektive für ganz Wien

Mit der einmonatigen Aktion setzt die Brigittenau ein sichtbares Zeichen für wohnortnahe Frauengesundheit. Die Erfahrungen aus den Gesprächen fließen in die Weiterentwicklung des Formats ein, das anschließend auch anderen Wiener Bezirken angeboten werden soll.

Das Projekt „Stadtmenschen: Gesundheitsbotschafter:innen – Krebsvorsorge für Frauen“ qualifiziert Freiwillige in einem mehrtägigen Lehrgang zu Gesundheitswissen und Kommunikation auf Augenhöhe. Der nächste Lehrgang findet am 25. und 26. September 2026 statt. Informationen und Anmeldung: www.stadtmenschen.wien/gesundheitsbotschafterinnen und wien.volunteerlife.eu.



Weiterführende Informationen

Projektseite: www.stadtmenschen.wien/gesundheitsbotschafterinnen

Anmeldung für den Lehrgang am 25. und 26. September 2026 an [email protected]